El Consejo de la Judicatura convoca a jueces provinciales para la Corte Nacional de Justicia

El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) aprobó formalmente el inicio del procedimiento interno enfocado en la selección de conjueces temporales en Ecuador, una medida destinada a fortalecer la capacidad operativa del máximo órgano de la justicia ordinaria en Ecuador.

Con esta resolución institucional, las autoridades buscan garantizar la continuidad del servicio judicial y atender las demandas procesales en las distintas salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia.

Distribución de plazas en la selección de conjueces temporales en la Corte Nacional de Justicia

El mecanismo de selección de conjueces temporales en Ecuador permitirá incorporar un total de cinco profesionales, cuya asignación responde directamente a las necesidades institucionales identificadas por la judicatura.

De las vacantes disponibles, tres profesionales serán destinados a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado. Por su parte, la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Familia, Niñez, Adolescencia y Adolescentes Infractores sumará un integrante, mientras que la plaza restante se asignará a la Sala Especializada de lo Laboral.

Convocatoria dirigida a magistrados de Cortes Provinciales

El proceso de postulación impulsado para la selección de conjueces temporales en Ecuador está dirigido de forma exclusiva a los jueces titulares que se desempeñan en las Cortes Provinciales de Justicia a escala nacional.

Los magistrados interesados en participar deben cumplir estrictamente con los requisitos de probidad del perfil profesional correspondiente a la especialidad jurídica de cada sala receptora.

Filtros de verificación y antecedentes disciplinarios

Para asegurar la idoneidad de los aspirantes en la selección de conjueces temporales en Ecuador, el procedimiento normativo establece fases de revisión minuciosa.

El Consejo de la Judicatura contempla la verificación de inhabilidades legales y el análisis de antecedentes disciplinarios de los postulantes, complementado con validaciones de información en diversas plataformas institucionales del Estado.

Vigencia de la resolución y pasos para la implementación

La resolución aprobada por el Pleno del organismo rige desde el 6 de agosto de 2026. A partir de esa fecha oficial, la institución queda facultada para avanzar con la ejecución de todas las acciones operativas y administrativas programadas para la implementación efectiva de la convocatoria en el país.

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