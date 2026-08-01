Magistrados advierten que ataques públicos debilitan la confianza en la justicia en Ecuador

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) pidió este sábado 1 de agosto de 2026 que los cuestionamientos a las resoluciones judiciales se canalicen mediante los mecanismos previstos en la legislación.

El gremio difundió un comunicado en el que lamentó los pronunciamientos públicos que, según señaló, afectan la independencia judicial y debilitan la confianza ciudadana en la administración de justicia. La organización no precisó a qué declaraciones o casos concretos hacía referencia.

El gremio advierte sobre un posible efecto intimidatorio

La Aemaj sostuvo que las manifestaciones dirigidas contra las decisiones de juezas y jueces pueden generar un efecto intimidatorio incompatible con el ejercicio autónomo e imparcial de la función judicial.

📄| COMUNICADO



La independencia judicial no admite presiones. pic.twitter.com/E17cqdxClf — Aso. Jueces – Ecuador – AEMAJ (@AsoJuecesEc) August 1, 2026

También diferenció el escrutinio público legítimo de los actos que buscan deslegitimar a quienes adoptan una resolución. Por ello, invitó a los órganos del poder público, los medios de comunicación y la sociedad a respetar la independencia judicial y el trabajo de los administradores de justicia.

“La discrepancia con una resolución judicial debe ser canalizada por las vías que el ordenamiento jurídico prevé, no mediante la deslegitimación de quien la adopta”, señaló la asociación.

Aemaj cita la Constitución

El pronunciamiento recordó que el artículo 168, numeral 1, de la Constitución reconoce la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Para la Aemaj, este principio busca impedir injerencias indebidas y garantizar que cada jueza o juez pueda desempeñar sus funciones con autonomía e imparcialidad. Además, comprende la independencia institucional de la Función Judicial frente a otros poderes y organismos del Estado.

La asociación indicó que esta garantía no responde únicamente a los intereses de quienes administran justicia. Según explicó, también protege el derecho de la ciudadanía a contar con magistrados que adopten sus decisiones con base en el ordenamiento jurídico.

Asociación ratifica su respaldo a jueces y servidores judiciales

En la parte final del comunicado, la Aemaj manifestó que la justicia debe ejercer sus funciones de control sin perder su independencia.

El Comité Ejecutivo Nacional de la organización ratificó su compromiso con la Constitución, la ley y la institucionalidad. Asimismo, reafirmó su respaldo a los derechos de juezas, jueces y demás servidores de la Función Judicial.

Magistrados y la deslegitimación a jueces; preguntas frecuentes

❓¿Qué pidió la Aemaj sobre los cuestionamientos a decisiones judiciales? La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces pidió que las discrepancias con resoluciones judiciales se tramiten mediante los recursos y mecanismos previstos en la legislación.

El gremio sostuvo que los desacuerdos no deben dirigirse a deslegitimar públicamente a la jueza o al juez que adoptó la decisión. ❓¿Por qué la Aemaj cuestionó algunos pronunciamientos públicos? La asociación señaló que ciertas manifestaciones pueden afectar la independencia judicial y debilitar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

Sin embargo, el comunicado no identificó las declaraciones, autoridades o casos específicos que motivaron el pronunciamiento. ❓¿Qué efecto podrían tener los ataques contra jueces y sus resoluciones? La Aemaj advirtió que los señalamientos dirigidos contra juezas y jueces pueden generar un efecto intimidatorio.

Según el gremio, esa presión sería incompatible con el ejercicio autónomo e imparcial de la función judicial. ❓¿Qué establece la Constitución sobre la independencia judicial? El artículo 168, numeral 1, de la Constitución reconoce la independencia interna y externa de los órganos de la Función Judicial.

Este principio busca evitar injerencias indebidas y garantizar que las decisiones judiciales se adopten con autonomía, imparcialidad y apego al ordenamiento jurídico. ❓¿A quiénes expresó su respaldo la Aemaj? El Comité Ejecutivo Nacional ratificó su respaldo a juezas, jueces y demás servidores de la Función Judicial.

También reafirmó su compromiso con la Constitución, la ley y la institucionalidad, y pidió a los poderes públicos, medios y ciudadanía respetar la independencia judicial.

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