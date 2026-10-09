Jueza ordena prisión preventiva para 16 personas por envío de droga a Europa

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El trámite judicial contra una estructura de delincuencia organizada transnacional derivó en las primeras resoluciones cautelares en la provincia de Pichincha. La decisión de procesar a quienes intentaban realizar el envío de droga a Europa a través de puertos marítimos ecuatorianos avanzó este viernes, 9 de octubre de 2026, con la formulación formal de cargos contra 20 aprehendidos y la privación de libertad provisional para la gran mayoría de ellos.

Audiencia penal por trama para envío de droga a Europa

Durante la diligencia judicial, la jueza de la causa evaluó los elementos presentados sobre la articulación logística para el envío de droga a Europa y aceptó el pedido fiscal de ordenar prisión preventiva contra 16 procesados.

Para los cuatro imputados restantes se concedieron medidas sustitutivas al arresto carcelario: dos mujeres que justificaron encontrarse en período de lactancia, un ciudadano de la tercera edad y un individuo que acreditó formalmente desempeñarse como trabajador de una empresa de transporte.

Redada internacional Gran Fénix-Cantabria coordinada con España

La imputación penal por delincuencia organizada con fines de tráfico ilícito de estupefacientes surge de las acciones simultáneas de la operación Gran Fénix-Cantabria, desarrollada conjuntamente entre unidades especializadas de Ecuador y España, con el respaldo de Europol, la Guardia Civil y la Policía Nacional española.

El caso, reportado por EL COMERCIO en una nota periodística publicada este 8 de octubre de 2026, comenzó a estructurarse en octubre de 2024 tras el hallazgo de casi 13 000 paquetes de cocaína en el puerto de Algeciras, ocultos en un contenedor despachado desde Guayaquil, rastreo que destapó 14 decomisos previos en España, Bélgica, Portugal y Países Bajos.

Empresas exportadoras de fruta y madera como fachada comercial

Las indagaciones establecieron que este grupo criminal operaba de forma continua desde 2019, manteniendo centros de acción en Guayas, Los Ríos y Pichincha, con enlaces en Europa y Emiratos Árabes Unidos.

Su método principal consistía en utilizar al menos 15 compañías vinculadas a la exportación regular de banano u otras frutas, cacao, madera y mariscos, entidades mercantiles que servían de fachada para camuflar grandes alijos entre los productos lícitos y supervisar la cadena logística marítima hacia puertos internacionales.

Millonarias incautaciones de droga y uniformados procesados

El volumen total intervenido a esta red asciende a 1 765 millones de dólares en sustancias ilícitas. A las 42,5 toneladas decomisadas en Europa y Ecuador —valoradas en 1 680 millones de dólares— se sumaron 630 kilos y una tonelada y media incautados en la última fase del operativo, tasados en 85 millones de dólares.

El despliegue de 130 agentes en 23 allanamientos permitió apresar a 21 sospechosos (19 civiles y dos policías en servicio activo), entre ellos Jackson Felipe Zambrano, vinculado como financista de ‘Pipo’, quienes presuntamente facilitaban el ingreso del alcaloide desde laboratorios colombianos hacia suelo ecuatoriano para su despacho marítimo.

Te recomendamos