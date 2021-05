Juan Pablo Albán deja la defensa del alcalde Jorge Yunda

Diego Puente (I)

El abogado Juan Pablo Albán confirmó la noche de este miércoles 12 de mayo del 2021 que dejó la defensa del alcalde de Quito, Jorge Yunda Machado, dentro del caso por presunto peculado en la adquisición de 100 000 pruebas covid-19.

El abogado explicó en su cuenta de Twitter las razones para no continuar en el proceso junto a Yunda. “Ello obedece a que en mi criterio es indispensable descontaminar de lo político el proceso judicial, y a que, al tener una diferencia de criterios al respecto, lo ético y responsable es dejar esta representación”.

Frente a la noticia que ha circulado esta tarde y para esclarecer la situación y evitar rumores malintencionados debo expresar a la opinión pública que efectivamente no seguiré representando al Señor Alcalde en el proceso judicial #PruebasPCRQuito 1/3 — Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) May 13, 2021

Sigo convencido que en este caso no existe un peculado y que las 14 personas acusadas están expuestas un proceso injusto, sin debidas garantías, en que se busca reemplazar la justicia por la espectacularidad mediática y el morbo político 3/3 — Juan Pablo Albán (@JuanPablo_Alban) May 13, 2021

Albán estuvo al frente de la defensa del Alcalde de Quito hasta la etapa preparatoria de juicio. Tras la audiencia realizada el 30 de abril pasado, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jhaya, resolvió llamar a juicio a Yunda y otros 13 procesados por la adquisición de las pruebas que tuvieron un costo de USD 4,2 millones.

Albán habló con este Diario y aseguró lo siguiente: “No puedo pedirle al Alcalde que renuncie. No soy su asesor político. Así que no le puedo recomendar que renuncie. Lo que le dije es que como abogado no podía ejercer su derecho a la defensa. No puedo y no creo que nadie pueda ejercer su defensa si hay una contaminación política de la causa y que obviamente para eliminar la contaminación política lo apropiado sería que él se separe de la Alcaldía, pero esa es una decisión de él”.

Luego aseguró: “En las condiciones actuales, con todo el conflicto político alrededor del sillón de la Alcaldía, yo lamentablemente tengo que excusarme. Pero (le dije que) si él tomara la decisión de eliminar ese factor, por la vía que considere adecuado: renunciar, separarse, pedir licencia, yo que sé, es una decisión de él. Todo ha quedado en buenos términos”.

Para Albán, este proceso en contra del Alcalde y otros 13 procesados es “injusto” y dijo que a pesar de haber renunciado a la defensa, cree que todos son inocentes.