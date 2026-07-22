Investigan a fiscal que otorgó medidas sustitutivas a reo

La Fiscalía General del Estado ejecutó un allanamiento en las oficinas del Edificio Fiscalía Montecristi, en Guayaquil. Este operativo se realizó en relación a la fiscal que intervino en la audiencia de flagrancia de Marcos Armando D. A., alias ‘Pan de Piña’.

La diligencia surgió tras las denuncias del Ministro del Interior, John Reimberg, sobre la aplicación de medidas sustitutivas al procesado.

Operativo urgente en el edificio fiscal de Guayaquil

El miércoles 22 de julio de 2026, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo una diligencia urgente en las instalaciones del Edificio Fiscalía Montecristi, en Guayaquil.

El operativo se centró en el despacho asignado a la funcionaria que participó en la audiencia de flagrancia de Marcos Armando D. A., cabecilla de la organización delictiva Chone Killers, conocido como ‘Pan de Piña’ o ‘Matón de Daule’.

Durante el procedimiento judicial, participaron directamente el Fiscal Provincial del Guayas y un fiscal de la Unidad de Flagrancia del Cuartel Modelo.

Las autoridades recabaron computadores, dispositivos móviles y otros elementos de interés probatorio vinculados al expediente.

Pronunciamiento del Ministerio del Interior

La intervención en las dependencias judiciales surgió tras acciones impulsadas por el Ejecutivo. El ministro del Interior, John Reimberg, informó que la denuncia presentada contra la fiscal Norma Cecilia Rodríguez Arboleda ya generó respuestas institucionales por parte de los órganos de control penal.

El titular del Ministerio del Interior cuestionó la actuación procesal durante la audiencia del 19 de julio de 2026.

Señaló que la funcionaria optó por no solicitar prisión preventiva para el procesado y pidió medidas sustitutivas, a pesar de tratarse de un Objetivo Criminal Priorizado (OCP) detenido por las Fuerzas Armadas.

Antecedentes de la captura del procesado

Marcos Armando D. A. fue aprehendido la noche del 18 de julio de 2026 por personal militar de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas. Esto ocurrió durante un operativo de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) en la etapa 12 del sector La Alborada, en el norte de Guayaquil.

Durante el procedimiento, los uniformados interceptaron el vehículo que conducía el sospechoso y hallaron un revólver calibre .38 sin serie con dos municiones, además de varias dosis de sustancias sujetas a fiscalización, específicamente 43 gramos de cocaína distribuidos en fundas pequeñas.

Argumentos de la defensa y decisión judicial

A pesar de que el Bloque de Seguridad y las autoridades del frente de defensa destacaron la peligrosidad del detenido, quien tiene antecedentes por delitos como asesinato, robo y delincuencia organizada, la decisión adoptada en la fase de flagrancia permitió su liberación provisional.

En la diligencia judicial, la defensa técnica del procesado presentó certificados de trabajo, el registro del RUC y planillas de servicios básicos para justificar arraigo.

Con base en estos documentos, la Fiscalía solicitó medidas alternativas en lugar de prisión preventiva. Esta solicitud fue aceptada por el juez de turno, quien le impuso la obligación de presentarse los lunes y viernes ante el fiscal y le prohibió salir del país mientras avanza la instrucción fiscal de 30 días.