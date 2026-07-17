José De La Gasca queda fuera de la carrera por la Fiscalía

El exministro José De La Gasca López Domínguez quedó fuera del proceso para elegir a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado.

Resolución de la Comisión Ciudadana de Selección

Este viernes 17 de julio de 2026, la Comisión Ciudadana de Selección, encargada del proceso para designar a la próxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, informó sobre la descalificación del postulante José De La Gasca López Domínguez.

Según el comunicado oficial emitido por el organismo, la decisión se adoptó tras una exhaustiva revisión de los documentos de descargo que el aspirante presentó previamente ante la entidad.

La Comisión determinó que el postulante no logró subsanar las observaciones detectadas en su expediente, trámite para el que contaba con tres días, según se publicó en este Medio el 11 de julio de 2026.

De acuerdo con lo expuesto por la entidad, De La Gasca incumplió con la presentación de los requisitos documentales obligatorios establecidos en el reglamento vigente para este concurso público.

El organismo aseguró que el proceso de verificación se ejecutó bajo los lineamientos normativos que rigen el actual proceso de selección.

Contexto y antecedentes del proceso

La descalificación ocurre en un escenario de tensión pública respecto a este concurso. Días antes de la resolución, De La Gasca había denunciado públicamente lo que denominó una “persecución con sello institucional” y una “denuncia ciudadana fabricada” en su contra, argumentando que el proceso de revisión de su expediente tenía como objetivo apartarlo de la contienda.

El exministro rechazó las acusaciones sobre un supuesto conflicto de interés que se le atribuía.

La denuncia que originó la revisión de su carpeta señalaba que el postulante habría utilizado un formulario incorrecto para la declaración de conflictos de interés.

Asimismo, la queja cuestionaba que el aspirante no informara sobre su relación con el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Roberto Gilbert.

Dicha cercanía se hizo pública tras la difusión de un video en el que ambos aparecían en una reunión, suceso que desencadenó la renuncia de Gilbert a su cargo en el Cpccs.

Siguientes pasos en la designación

Pese a la resolución de la Comisión, el futuro de la postulación de José De La Gasca no está cerrado de forma definitiva. Según establece la normativa que regula este concurso, el aspirante tiene el derecho de impugnar esta decisión.

La resolución podrá ser apelada directamente ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, instancia que tendrá la facultad de analizar el recurso y tomar una determinación final sobre la permanencia del exministro en el concurso para fiscal general.

Preguntas frecuentes sobre la descalificación de José De La Gasca del concurso para Fiscal General del Estado

❓ ¿Por qué fue descalificado José De La Gasca del concurso para Fiscal?

La Comisión Ciudadana de Selección determinó que el postulante incumplió con la presentación de los requisitos documentales obligatorios establecidos en el reglamento.

Tras analizar los documentos de descargo presentados por De La Gasca, la Comisión concluyó que el aspirante no logró subsanar las observaciones previamente notificadas a su expediente.

❓ ¿Cuál es la instancia para apelar esta resolución?

La decisión puede ser apelada ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Según la normativa que rige el concurso para la designación de la autoridad de la Fiscalía, esta vía legal es el mecanismo habilitado para que los postulantes cuestionen las resoluciones de la Comisión.

❓ ¿Qué denuncias previas existían contra De La Gasca en este concurso?

Se lo cuestionaba por utilizar un formulario incorrecto para declarar conflictos de interés y por no informar sobre su cercanía con el exconsejero Roberto Gilbert.

Estas denuncias surgieron luego de la difusión de un video en el que De La Gasca aparecía reunido con Gilbert, lo que derivó en la posterior renuncia del exconsejero del Cpccs.

❓ ¿Qué dijo el postulante ante estas observaciones?

De La Gasca calificó el proceso de revisión como una “persecución con sello institucional” y una “denuncia ciudadana fabricada”. El exministro de Gobierno sostuvo que la investigación en su contra carecía de sustento legal y que el objetivo final era apartarlo del concurso de méritos y oposición.

❓ ¿Quién es la autoridad encargada de designar al Fiscal General?

El proceso está a cargo de una Comisión Ciudadana de Selección, bajo la supervisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Este organismo es el responsable de gestionar el concurso público que busca reemplazar a la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado, cumpliendo con las fases de verificación de requisitos, méritos y oposición.