Capturan a cuatro presuntos implicados en el atentado con coche bomba en la cárcel La Roca

La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado ejecutaron un operativo policial en Guayaquil y Yaguachi durante la madrugada del 22 de julio de 2026. Esta intervención resultó en la detención de cuatro personas, quienes presuntamente participaron en la planificación y ejecución del atentado con coche bomba ocurrido el 26 de septiembre de 2025 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 4, conocido como La Roca.

Detalles del operativo

El ministro del Interior, John Reimberg, informó sobre los resultados de la operación mediante un mensaje difundido este miércoles. Reimberg explicó que las autoridades llevaron a cabo una investigación durante diez meses, lo que permitió realizar 14 allanamientos que identificaron y detuvieron a los sospechosos.

Resultados de la investigación

Durante los 10 meses de investigación, los investigadores reconstruyeron varios elementos relacionados con el atentado. Entre estos elementos se identificaron:

Estructura logística involucrada en el ataque.

Vehículos utilizados durante el atentado.

Uso de explosivos de alto poder.

Además, se identificó el coche bomba y una furgoneta que habría servido como vehículo de apoyo durante la operación. Las diligencias también establecieron el uso de vehículos robados que presuntamente se utilizaron en el caso, así como la ruta de huida seguida por los involucrados tras el atentado.

CAPTURAMOS A PRESUNTOS INTEGRANTES DE UNA RED TERRORISTA VINCULADA AL ATENTADO CON COCHE BOMBA EN "LA ROCA"



Esta madrugada, en #Yaguachi y #Guayaquil, nuestro @CmdtPoliciaEc, #GraSPabloDávila, junto al señor Ministro del Interior, lideraron un operativo ejecutado en coordinación… pic.twitter.com/vjvRVIQ0cs — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) July 22, 2026

Detenidos y antecedentes

El operativo culminó con la captura de cuatro personas:

Luis Marcos T. P. , de 55 años, con antecedentes por tráfico de drogas en 2016 y 2017.

, de 55 años, con antecedentes por tráfico de drogas en 2016 y 2017. Ariel Alejandro M. T. , de 22 años, con antecedentes por robo en 2022 y asesinato en 2026.

, de 22 años, con antecedentes por robo en 2022 y asesinato en 2026. Sylvia Leonor T. C .

. Ronny Alfredo S. G., quien fue detenido en un motel.

Según el ministro John Reimberg, estas cuatro personas estarían presuntamente vinculadas con la planificación y ejecución del atentado con coche bomba perpetrado el 26 de septiembre de 2025. Como registró este medio en una publicación, el atentado sucedió días después de que atentaran contra la vida del entonces director del centro penitenciario. Al presentar los resultados del operativo, Reimberg reiteró que las investigaciones continuarán bajo la consigna de “cero impunidad”.

SORPRESA!



CREYERON QUE NOS ÍBAMOS A OLVIDAR.



CAPTURADA RED TERRORISTA INVOLUCRADA EN ATENTADO CON COCHE BOMBA EN LA ROCA EN SEPTIEMBRE DE 2025.



Esta madrugada, con la disposición del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General del… pic.twitter.com/EqPN4vLEmd — John Reimberg (@JohnReimberg) July 22, 2026

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