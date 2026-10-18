Supuesta huelga de hambre en la cárcel del Encuentro, advierte John Reimberg

Fecha de publicación: 18 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Una huelga de hambre se estaría produciendo en la Cárcel del Encuentro, situada en provincia de Santa Elena. El ministro del Interior, John Reimberg, se refirió a esta situación este domingo 18 de octubre de 2026.

El ministro indicó que buscan generar protestas y desmanes desde el centro penitenciario de máxima seguridad.

Supuesta huelga de hambre es cuestionada por ministro

John Reimberg criticó a personas que, en sus palabras, pasaron de “creerse alcaldes” a querer convertirse en “presidentes de los presos de El Encuentro”, en referencia a presuntos intentos de influir en la población carcelaria.

Sostuvo que existen intentos de promover huelgas de hambre y otras medidas de presión dentro de las cárceles “como si las cárceles fueran escenarios políticos”. Además, aseguró que estas acciones no modificarán la política de control aplicada por el Estado.

“Que hagan teatro, que hagan campaña, que hagan berrinche… pueden pararse de cabeza y hacer todas las huelgas que quieran, pero no van a doblegar al Estado”, señaló el vocero.

Hay quienes pasaron de creerse alcaldes a querer ser presidente de los presos de El Encuentro. Ahora intentan promover huelgas de hambre y desmanes, como si las cárceles fueran escenarios políticos. Que hagan teatro, que hagan campaña, que hagan berrinche…pueden pararse de cabeza y hacer todas las huelgas que quieran, pero no van a doblegar al Estado. El orden no se negocia y los privilegios se acabaron. En Ecuador, la ley se respeta 🇪🇨. A TI TE DIGO, PARA QUE TE PASEN EL MENSAJE SE TE ACABÓ LA FIESTA. — John Reimberg (@JohnReimberg) October 18, 2026

“El orden no se negocia”, Reimberg

Reimberg reiteró que el orden y la seguridad en los centros de privación de libertad seguirán siendo una prioridad para la administración.

Además, enfatizó que los privilegios dentro del sistema penitenciario han terminado y que las normas deben cumplirse sin excepciones. “El orden no se negocia y los privilegios se acabaron. En Ecuador, la ley se respeta”, manifestó.

Mensaje directo a quienes impulsan las protestas

Sin especificar nombres, el pronunciamiento concluyó con un mensaje dirigido a los supuestos promotores de estas acciones dentro del sistema carcelario.

“A ti te digo, para que te pasen el mensaje: se te acabó la fiesta”, expresó el vocero, en una declaración que se suma a la postura del Gobierno de mantener una línea dura frente a la crisis de seguridad y el control de las cárceles del país.

En el centro penitenciario se encuentra privados de su libertad figuras de la política como el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez, el expresidente Jorge Glas, exasambleísta Pablo Muentes, el exministro José Serrano.

Supuesta huelga de hambre en cárcel del Encuentro; preguntas frecuentes

❓¿Hay una huelga de hambre en la Cárcel del Encuentro? Una supuesta huelga de hambre se estaría desarrollando en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, según el pronunciamiento del ministro del Interior, John Reimberg, el domingo 18 de octubre de 2026.

El ministro cuestionó estas acciones y sostuvo que existirían intentos de promover protestas y desmanes desde este centro penitenciario de máxima seguridad. Sin embargo, la información proporcionada no confirma de manera independiente que la huelga esté en marcha. ❓¿Qué dijo John Reimberg sobre las protestas en la Cárcel del Encuentro? John Reimberg afirmó que las supuestas protestas y huelgas de hambre no harán que el Gobierno cambie su política de control penitenciario.

El ministro criticó a quienes, según dijo, buscan impulsar estas medidas de presión dentro de las cárceles. También aseguró que el Estado mantendrá su postura frente a cualquier intento de alterar el orden en los centros de privación de libertad. ❓¿Dónde está ubicada la Cárcel del Encuentro y qué tipo de prisión es? La Cárcel del Encuentro está ubicada en la provincia de Santa Elena y es un centro penitenciario de máxima seguridad.

El centro forma parte de la estrategia estatal de control del sistema penitenciario. Entre las personas privadas de libertad allí se encuentran figuras políticas como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez; el expresidente Jorge Glas; el exasambleísta Pablo Muentes y el exministro José Serrano. ❓¿Qué postura mantiene el Gobierno frente a las protestas en las cárceles de Ecuador? El Gobierno sostiene que mantendrá el control y la seguridad en los centros penitenciarios, sin negociar el cumplimiento de las normas.

John Reimberg reiteró que el orden es una prioridad y afirmó que los privilegios dentro del sistema penitenciario terminaron. El ministro advirtió que las huelgas de hambre y otras medidas de presión no modificarán las políticas estatales. ❓¿Qué figuras políticas están recluidas en la Cárcel del Encuentro? Entre las figuras políticas recluidas en la Cárcel del Encuentro están Aquiles Alvarez, Jorge Glas, Pablo Muentes y José Serrano.

Aquiles Alvarez es alcalde de Guayaquil; Jorge Glas fue vicepresidente de Ecuador; Pablo Muentes fue asambleísta y José Serrano ocupó el cargo de ministro. Su presencia en este centro penitenciario de máxima seguridad se enmarca en distintos procesos judiciales y situaciones legales.

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