Dos helicópteros Black Hawk en Ecuador vigilan rutas del narcotráfico

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Aeronaves tácticas pertenecientes al Ejército de los Estados Unidos ejecutaron maniobras de desplazamiento aéreo este miércoles 14 de octubre de 2026. La presencia y actividades de los helicópteros Black Hawk en Ecuador forman parte de los acuerdos bilaterales de cooperación estratégica orientados al combate conjunto del crimen organizado transnacional en zonas críticas del territorio.

Desplazamiento táctico y helicópteros Black Hawk en Ecuador

La jornada de operaciones contempló el despegue de dos unidades UH-60M desde la ciudad de Guayaquil con rumbo directo hacia las instalaciones de la Base Aérea de Taura. Ambas máquinas realizaron la ruta equipadas con tanques de combustible externos, un aditamento técnico diseñado para extender su rango de autonomía durante las misiones de navegación aérea.

Dentro de los acuerdos bilaterales, la dotación de los helicópteros Black Hawk en Ecuador totaliza tres unidades suministradas por el gobierno de Washington para colaborar directamente con las Fuerzas Armadas ecuatorianas en misiones de patrullaje e interdicción.

Especificaciones técnicas y capacidad de movilización de carga

El modelo militar UH-60M posee características diseñadas para el transporte rápido de contingentes y transporte de suministros en zonas de difícil acceso. Entre sus principales prestaciones operativas constan:

Capacidad para movilizar hasta 12 soldados completamente equipados.

Velocidades de navegación que alcanzan los 280 kilómetros por hora .

. Capacidad de carga interna y externa de hasta 4 080 kilogramos .

. Soporte para evacuaciones médicas y operaciones de rescate humanitario.

🚨 ¡DOS BLACK HAWK SURCAN EL CIELO ECUATORIANO! 🚁



Dos imponentes helicópteros militares surcaron el cielo ecuatoriano. Su potencia, tecnología y capacidad operativa marcaron la presencia de estos gigantes del aire en nuestro territorio. pic.twitter.com/N6cFwswACj — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) October 14, 2026

Vigilancia en Manta y la provincia de Esmeraldas

Las misiones de control asignadas a estas unidades se concentran en puntos considerados claves para la contención del narcotráfico. El ministro de Defensa detalló que las acciones prioritarias de inspección se ejecutan en el puerto de Manta, así como en el cantón San Lorenzo, en la provincia costera de Esmeraldas.

El monitoreo aeroespacial abarca toda la franja limítrofe de la frontera norte para vigilar los corredores ilegales, a la par que la planificación operativa prevé extender próximamente estos patrullajes hacia los sectores estratégicos de la frontera sur.

Preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ruta cumplieron los helicópteros Black Hawk en Ecuador este miércoles?

Despegaron desde Guayaquil con destino a la Base Aérea de Taura.

Las dos aeronaves UH-60M se desplazaron este 14 de octubre de 2026 provistas de tanques externos de combustible para ampliar su alcance operativo durante el vuelo.

❓ ¿Cuántos helicópteros Black Hawk en Ecuador arribaron para apoyar a las fuerzas militares?

Un total de tres helicópteros militares fueron desplegados en el país.

El ministro de Defensa confirmó la llegada de estos tres equipos asignados por Washington en el marco de la cooperación estratégica para combatir el crimen organizado transnacional.

❓ ¿Qué zonas estratégicas vigilarán los helicópteros Black Hawk en Ecuador?

Manta, San Lorenzo (Esmeraldas), la frontera norte y próximamente la frontera sur.

Las operaciones de control aeroespacial se dirigen a sectores identificados como neurálgicos para contrarrestar las actividades vinculadas al narcotráfico y reforzar el trabajo de las Fuerzas Armadas.

❓ ¿Qué velocidad y capacidad de carga tienen los helicópteros UH-60M Black Hawk?

Alcanzan 280 km/h y pueden transportar hasta 4 080 kilogramos de carga o 12 soldados equipados.

Estas especificaciones técnicas les otorgan versatilidad para despliegue de tropas, abastecimiento de insumos, rescates y evacuaciones médicas en áreas complejas.

❓ ¿Por qué vuelan helicópteros militares de Estados Unidos en territorio ecuatoriano?

Forman parte de convenios de cooperación estratégica para la lucha contra el crimen organizado transnacional.

La colaboración bilateral permite el empleo de medios aéreos estadounidenses en apoyo logístico y operativo a las unidades militares ecuatorianas en el territorio nacional.

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