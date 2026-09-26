Estados Unidos despliega drones HANX en Ecuador: qué son y qué pueden hacer

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Estados Unidos desplegó drones HANX en Ecuador como parte de las actividades de la fuerza Littoral Combat Force-24 (LCF-24), según imágenes difundidas por el Cuerpo de Marines estadounidense. Los equipos forman parte de la presencia militar de Washington en el país, que en los últimos días también participó en operaciones conjuntas con la Policía de Ecuador contra estructuras vinculadas al narcotráfico.

Estados Unidos desplegó drones HANX en Ecuador

Las fotografías oficiales difundidas en redes sociales muestran a integrantes del Combat Logistics Battalion 8 trabajando con uno de estos drones en territorio ecuatoriano.

El despliegue ocurre en un momento de mayor cooperación entre Ecuador y Estados Unidos en seguridad.

¿Qué son los drones HANX desplegados en Ecuador?

Según el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, el HANX es un dron desarrollado por el 2nd Marine Logistics Group, fabricado mediante impresión 3D y diseñado para cumplir con los requisitos de la National Defense Authorization Act (NDAA).

Entre sus posibles usos están el reconocimiento táctico, el transporte de cargas ligeras y el entrenamiento militar, además de su eventual empleo como dron de ataque de bajo costo.

El sistema fue desarrollado por personal del 2nd Marine Logistics Group y está pensado como una plataforma aérea adaptable a diferentes necesidades operativas. El Cuerpo de Marines destaca, sobre todo, su capacidad para ser fabricado y modificado con mayor flexibilidad que sistemas convencionales.

La certificación NDAA implica que sus componentes críticos deben cumplir requisitos de seguridad y procedencia establecidos por Estados Unidos.

📍#Ecuador (🇪🇨)



The @USMC (🇺🇸) has deployed HANX Drones to Ecuador as part of LCF-24's deployment.



HANX is the USMC's first fully NDAA-compliant, 3D-printed drone that came into service earlier this year.



📸: DVIDS pic.twitter.com/sutt4CFBqm — SA Defensa (@SA_Defensa) September 26, 2026

Operativo contra una red vinculada al Cartel Jalisco dejó decenas de detenidos

La presencia estadounidense cobró mayor visibilidad después del operativo ejecutado el 24 de septiembre de 2026 contra una estructura de narcotráfico que, según las autoridades ecuatorianas, mantenía vínculos directos con el Cartel Jalisco Nueva Generación.

La investigación duró alrededor de ocho meses y contó con participación de la Policía Nacional, la DEA y efectivos estadounidenses.

Según información publicada por EL COMERCIO, más de 320 policías ecuatorianos y 50 integrantes del Comando Sur participaron en los allanamientos. Las intervenciones alcanzaron ciudades de Guayas, Los Ríos y El Oro.

La red investigada recibía droga proveniente de Colombia, la almacenaba en Ecuador y preparaba cargamentos para enviarlos al exterior mediante contenedores contaminados.

Las rutas tenían como destinos Estados Unidos, países de Centroamérica y Europa. El ministro del Interior, John Reimberg, sostuvo que la estructura mantenía una relación directa con el cartel mexicano y que no operaba a través de bandas ecuatorianas.

En el operativo fueron identificados, entre otros investigados, un presunto cabecilla y un supuesto financista de la organización.

Posteriormente, la Fiscalía informó la prisión preventiva a los involucrados en la investigación.

Estados Unidos dice que Ecuador definirá los límites de sus operaciones

La participación de tropas estadounidenses también abrió preguntas sobre hasta dónde pueden llegar las operaciones de Estados Unidos dentro de Ecuador.

Natalia Molano, portavoz del Departamento de Estado, explicó que la cooperación estará condicionada a los pedidos y límites definidos por el Gobierno ecuatoriano. Según su versión, las acciones se desarrollarán bajo el principio de respeto a la soberanía nacional.

Ese marco resulta relevante ante la presencia de militares, sistemas no tripulados y operaciones conjuntas que se han hecho visibles durante septiembre.

Reimberg anticipa nuevos resultados

Tras los últimos operativos, John Reimberg adelantó que la cooperación con aliados continuará produciendo resultados.

El ministro habló de un “nuevo golpe importante con los aliados” y señaló que las investigaciones continúan contra personas señaladas por actividades criminales en Ecuador.

Reimberg sostuvo que quienes hayan causado daño al país serán buscados y llevados ante la justicia, y anticipó que en los próximos días informará sobre resultados de una nueva operación.

Continuamos con las operaciones pic.twitter.com/MSNgZfCz4f — John Reimberg (@JohnReimberg) September 26, 2026

❓ ¿Qué drones desplegó Estados Unidos en Ecuador?

Estados Unidos desplegó drones HANX, sistemas fabricados mediante impresión 3D y desarrollados por el Cuerpo de Marines como plataformas aéreas seguras y adaptables.

❓ ¿Cuándo fueron utilizados los drones HANX en Ecuador?

El Cuerpo de Marines difundió imágenes de un HANX operando en Ecuador el 16 de septiembre de 2026 durante actividades de la Littoral Combat Force-24.

❓ ¿Para qué sirven los drones HANX?

El Cuerpo de Marines los describe como plataformas aéreas adaptables a diferentes necesidades operativas y diseñadas con componentes que cumplen los requisitos de seguridad de la NDAA.

❓ ¿Los drones HANX participaron en el operativo contra la red vinculada al Cartel Jalisco?

Las fuentes oficiales revisadas no confirman que estos drones hayan participado en ese operativo. Sí está confirmada la participación de policías ecuatorianos, la DEA y efectivos estadounidenses.

❓ ¿Qué papel tiene Estados Unidos en las operaciones de seguridad en Ecuador?

Estados Unidos aporta cooperación militar, policial y de inteligencia, pero su Departamento de Estado sostiene que las acciones deben ajustarse a los pedidos y límites establecidos por Ecuador.

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