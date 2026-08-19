Hallan dos jóvenes muertos en la vía perimetral de Santa Elena

Dos jóvenes muertos fueron encontrados en la vía perimetral de Santa Elena la mañana de este miércoles 19 de agosto de 2026. La Policía investiga las causas de ese suceso.

Dos jóvenes fueron hallados muertos en la vía Perimetral de Santa Elena

Los cuerpos de dos jóvenes fueron encontrados la mañana de este miércoles en el tramo que conecta Ancón con Santa Elena, conocida como la vía Perimetral de Santa Elena.

La Policía indicó que el hallazgo fue alrededor de las 08:00 de la mañana y los cuerpos presentaban signos aparentes de estrangulamiento.

El teniente coronel Andrés Pozo, jefe subrogante del Distrito Santa Elena, señaló que no se encontraron indicios balísticos en el lugar.

Los cadáveres presentaban rigidez y esto hace presumir que permanecieron por horas en ese lugar.

Sin embargo, solo las investigaciones forenses determinarán la hora exacta del fallecimiento y qué mecanismo se utilizó para el supuesto estrangulamiento.

Identidad de los cuerpos

Los jóvenes habrían sido trasladados hasta el lugar y abandonados durante la noche o la madrugada, según las investigaciones preliminares.

Las autoridades realizan pericias forenses para determinar el mecanismo utilizado en el presunto estrangulamiento y establecer las circunstancias en las que ocurrieron las muertes.

Uno de los fallecidos fue identificado como un joven de 19 años, oriundo de Santa Elena y sin antecedentes penales. El segundo cuerpo todavía no ha sido identificado debido a que no portaba documentos.

Investigan las últimas horas del joven identificado

Los testimonios recogidos sobre el joven identificado dan cuenta de las actividades que realizó antes de aparecer en la vía sin vida.

El joven habría asistido primero a un desfile, posteriormente a una celebración y finalmente a un festival musical en Santa Elena.

Los investigadores buscan establecer qué ocurrió después de esas actividades y cómo llegó hasta el sitio donde fue encontrado.

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