Bus con 46 trabajadores choca contra tanquero y deja 20 heridos en Santa Elena

Un grave siniestro de tránsito ocurrió a las 05:30 de este miércoles 19 de agosto de 2026 en la vía Santa Elena-Guayaquil, cerca del ingreso a la población de Atahualpa. El siniestro involucró a un tanquero cargado de combustible y a un bus de transporte de personal que trasladaba a 46 trabajadores de una hacienda agrícola.

Veinte personas resultaron heridas y recibieron atención médica. Las autoridades trasladaron a los lesionados a los hospitales Liborio Panchana, en Santa Elena, y del Seguro Social de Ancón. El ECU 911 coordinó la atención de la emergencia junto con la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), el Ministerio de Salud Pública y los Bomberos de Santa Elena.

Un tanquero averiado quedó detenido en la vía

Según se conoce, el tanquero transportaba gasolina y tenía como destino Guayaquil. Según explicó, el vehículo sufrió una avería y quedó detenido en la vía antes del accidente.

El bus de transporte de personal circulaba por el sector con 46 trabajadores que se dirigían a sus labores en una hacienda agrícola de la zona de Chanduy. Las primeras versiones apuntan a que el conductor no advirtió la presencia del tanquero detenido debido a la oscuridad del tramo.

El bus se estrelló violentamente contra la parte posterior del tanquero. El impacto provocó que la unidad de transporte de personal se volcara.

La fuerza del choque también desplazó al bus unos 50 metros hacia el carril contrario. Pese a la magnitud del siniestro, no se registraron víctimas mortales. Sin embargo, varias personas sufrieron lesiones de gravedad.

El tanquero, que llevaba combustible, tampoco explotó. Un poblador del sector, Carlos Suárez, señaló que una explosión habría agravado las consecuencias del siniestro. También indicó que el lugar donde ocurrió el incidente es oscuro y que en esa zona se registran siniestros de tránsito.

Familiares acudieron a los hospitales por los heridos

El accidente generó alarma en Santa Elena y La Libertad, ciudades de donde procede la mayoría de los trabajadores que viajaban en el bus. Familiares de los lesionados llegaron a los hospitales para conocer el estado de salud de sus parientes.

Los allegados se aglomeraron en los ingresos de las casas de salud, mientras esperaban información sobre las personas heridas. Veinte de los 46 trabajadores que viajaban en el bus fueron trasladados para recibir atención médica.

Mientras tanto, las unidades de primera respuesta continuaron trabajando en el sitio del accidente. La emergencia vial ocurrió cerca del ingreso a Atahualpa, en la provincia de Santa Elena.

La vía de acceso a la comuna Atahualpa permaneció parcialmente habilitada mientras los equipos completaban las labores de levantamiento de información y limpieza de la calzada. El ECU 911 informó que las instituciones de respuesta se mantuvieron en el lugar para atender la emergencia y avanzar con los procedimientos posteriores al siniestro.