Siniestro en Tambillo deja 17 personas heridas en la vía

Un fuerte siniestro de tránsito se suscitó la madrugada de este domingo 16 de agosto de 2026 en el sur de la provincia de Pichincha. El siniestro en Tambillo dejó un saldo de 17 personas heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria inmediata y fueron transferidas a diversas casas de salud de la zona tras el impacto entre tres automotores.

Impacto vehicular múltiple durante el siniestro en Tambillo

La colisión ocurrió aproximadamente a las 00:36 en el sector de Las Pesas, en Tambillo, sobre el trazado de la Panamericana Sur.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, se constató que en el hecho estuvieron involucrados un autobús de transporte de pasajeros y dos automóviles particulares.

Tras el choque contra los vehículos livianos, la unidad de transporte terminó volcada sobre la calzada con pasajeros atrapados en su interior.

Despliegue de rescate y triaje de heridos

Al registrarse la alerta a través del sistema ECU 911, personal del Cuerpo de Bomberos de Mejía acudió al sitio para efectuar maniobras de extracción y aplicar el protocolo de triaje START.

La atención interinstitucional integró a efectivos de la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Cruz Roja Ecuatoriana, la Unidad de Tránsito y personal de la concesionaria Panavial. Los 17 lesionados fueron trasladados hacia centros médicos para su valoración especializada.

Datos del transporte involucrado e indagaciones

De acuerdo con el registro vehicular del bus volcado, la unidad es un bus, marca Hino, año 2025. El automotor registra además dos sanciones previas bajo el artículo 390 literal 7, referentes al estacionamiento o detención en sitios prohibidos para tomar o dejar pasajeros.

Las autoridades técnicas iniciaron las pericias correspondientes para establecer la dinámica del suceso y delimitar responsabilidades.

Cierre temporal y reapertura de la Panamericana Sur

A causa del siniestro en Tambillo, la circulación sobre la Panamericana Sur permaneció bloqueada en sentido sur-norte durante varias horas mientras los organismos de socorro auxiliaban a los afectados, recopilaban indicios y removían los vehículos siniestrados.

Sin embargo, en las primeras horas de este domingo, las autoridades confirmaron que la vía fue despejada y habilitada en su totalidad al flujo automotriz.

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