Procesado por femicidio en Santa Elena se extraditado a Ecuador

La Policía Nacional del Ecuador concretó el jueves 13 de agosto de 2026 la extradición de Vicente Michael P. R., un ciudadano peruano vinculado a un caso de femicidio en Santa Elena.

El sospechoso, quien mantenía una Notificación Roja de Interpol, fue trasladado bajo custodia al país para comparecer ante las autoridades judiciales que investigan el violento suceso ocurrido hace cuatro años.

Detención internacional por femicidio en Santa Elena

El proceso legal que derivó en la extradición inició a raíz de un crimen cometido en 2022, tipificado judicialmente como femicidio en Santa Elena.

Según los informes recabados por las fuerzas de seguridad, el implicado ingresó a un establecimiento hotelero en la provincia peninsular junto a su pareja sentimental. Días después, el cuerpo de la mujer fue descubierto al interior de una maleta, presentando signos de violencia y un avanzado estado de descomposición.

Captura y cooperación con autoridades peruanas

El ciudadano abandonó el hotel tras el suceso y huyó de la jurisdicción ecuatoriana, evadiendo inicialmente la acción de la justicia.

La captura fue posible gracias al intercambio fluido de información entre la Unidad Nacional Interpol de Ecuador y la OCN Lima. Esta coordinación binacional permitió localizar al individuo en territorio peruano, activando el protocolo diplomático y judicial necesario para su retorno forzoso al país.

Trámite judicial en la Unidad de Manglaralto

Una vez efectivizada la entrega, el ciudadano arribó al Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en Quito. El caso penal, que investiga el femicidio en Santa Elena, está radicado en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglaralto.

Este tribunal es el encargado de continuar con la etapa procesal correspondiente para el juzgamiento de los hechos denunciados en 2022.

Traslado a centro de privación de libertad

Tras su llegada a la capital, el procesado fue movilizado bajo estrictas medidas de seguridad hacia el Centro de Privación Provisional de Libertad de Varones Pichincha N.° 1.

En este recinto carcelario cumplirá las disposiciones emitidas por los jueces, asegurando así su disponibilidad ante los requerimientos de la administración de justicia nacional durante la etapa de instrucción.

Política de Estado contra la impunidad

La Policía Nacional enfatizó que este operativo responde al fortalecimiento de los convenios de cooperación internacional.

La institución subrayó que el objetivo de estas acciones coordinadas es garantizar que las personas señaladas en casos graves, como el femicidio en Santa Elena, sean localizadas y puestas ante los magistrados competentes para evitar la impunidad en delitos contra la vida.

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