Hallan cuerpos en fosas clandestinas dentro de una vivienda en Portoviejo

La Policía Nacional descubrió una vivienda que, según las investigaciones, funcionaba como un centro clandestino de detención, tortura y asesinato en la ciudadela El Florón 3, en Portoviejo. Este operativo, ejecutado el miércoles 22 de julio de 2026, permitió a los agentes ingresar al inmueble, donde encontraron rastros de sangre y tres cadáveres enterrados de forma clandestina en el patio posterior, informó El Diario.

Detalles del hallazgo

El hallazgo reveló la magnitud de las actividades que se desarrollaban en la propiedad. Según las evidencias recopiladas por los investigadores, el inmueble servía para mantener cautivas a personas secuestradas, someterlas a agresiones extremas y, posteriormente, asesinarlas. Tras la intervención, las autoridades anunciaron que la vivienda será demolida para impedir su uso por grupos delictivos.

Inspección del inmueble

Los equipos de Criminalística inspeccionaron cada espacio de la vivienda durante las primeras horas del operativo. En el patio detectaron varias áreas donde el suelo había sido removido recientemente. Esa revisión permitió confirmar la existencia de tres cuerpos sepultados de manera clandestina, presuntamente para ocultar los crímenes.

Investigación policial

Según la información difundida por El Diario, la Policía llegó al inmueble tras desarrollar varias investigaciones. Las diligencias confirmaron los indicios que apuntaban a que la propiedad era utilizada por organizaciones delictivas para retener a víctimas de secuestro.

Condiciones que facilitaron el encubrimiento

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de una chanchera ubicada cerca de la vivienda. Los agentes presumen que los responsables aprovecharon el fuerte olor de los cerdos y del estiércol para ocultar la pestilencia provocada por la sangre y los cuerpos en descomposición. Esa condición habría permitido que las actividades ilegales pasaran inadvertidas para los habitantes del sector durante varios meses.

Acciones futuras por parte de las autoridades

El coronel Hugo Amores, jefe del Distrito de Policía Portoviejo, confirmó que las autoridades destruirán la vivienda en las próximas horas. La medida busca impedir que organizaciones delictivas vuelvan a ocupar el lugary lo conviertan nuevamente en un punto para cometer delitos. Las autoridades consideran que este tipo de inmuebles representa un riesgo para la seguridad ciudadana.

Antecedentes en El Florón

Este caso no constituye el primer antecedente de este tipo en la ciudadela El Florón. Según recordó El Diario, hace algunos años la Policía y las Fuerzas Armadas realizaron un operativo conjunto en el mismo sector y destruyeron otra vivienda utilizada por una organización criminal. En aquella intervención, los uniformados capturaron a varios integrantes de la banda.

Nivel de organización criminal

La edificación destruida anteriormente servía como un centro de vigilancia desde donde los delincuentes monitoreaban las calles principales del barrio para detectar con anticipación la llegada de patrulleros. Las autoridades señalaron que el uso de inmuebles como centros de vigilancia, retención ilegal o tortura refleja el nivel de organización logística de estas estructuras criminales.

Patrullajes y prevención

La Policía Nacional mantiene patrullajes e investigaciones en Portoviejo para identificar otros posibles inmuebles utilizados como centros de acopio o retención ilegal. Además, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier movimiento sospechoso que contribuya a desarticular las redes delictivas que operan en la provincia de Manabí.

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