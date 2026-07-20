Balacera en coliseo de ecuavóley de Portoviejo deja dos fallecidos y un herido

Un ataque armado dejó dos personas fallecidas y una herida la noche del domingo 19 de julio de 2026 en la parroquia rural Colón, en Portoviejo. Este hecho ocurrió dentro de un coliseo de ecuavóley ubicado en el sitio El Cady, donde varias personas se encontraban reunidas al momento de la balacera.

Detalles del ataque

De acuerdo con versiones recogidas en el sector, un grupo de amigos estaba en el interior del escenario deportivo cuando varios hombres armados irrumpieron y abrieron fuego contra los presentes. El ataque provocó la muerte de dos personas en el lugar y dejó a otra herida.

Auxilio a los heridos

Los moradores auxiliaron al herido y las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes. Tras el ataque, los habitantes del sector trasladaron a la persona herida en un vehículo particular hasta una casa de salud para que recibiera atención médica.

Identidad de las víctimas y respuesta policial

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente la identidad de las víctimas ni han actualizado el estado de salud del herido. Después de la emergencia, efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas llegaron al coliseo para asegurar la zona y ejecutar el procedimiento correspondiente.

Control del área y recolección de evidencias

La presencia de decenas de personas en los alrededores del escenario obligó a los uniformados a despejar el área y controlar el acceso. Solo algunos familiares ingresaron al sitio para participar en el proceso de identificación de las víctimas. Minutos más tarde, personal de Criminalística acudió al lugar para recopilar evidencias y realizar las diligencias investigativas.

Investigaciones sobre el ataque armado

Una vez concluidos los peritajes, las autoridades trasladaron los cuerpos en un vehículo de Medicina Legal hasta el Centro Forense, donde practicarán las autopsias correspondientes. Las investigaciones buscarán establecer las motivaciones del ataque e identificar a las personas que participaron en este hecho violento.

Contexto de violencia en Manabí

La violencia mantiene en alerta a Portoviejo y a la provincia de Manabí. El crimen registrado en El Cady se suma a otros episodios violentos ocurridos recientemente en Portoviejo. En la misma parroquia Colón, un ataque armado reportado en el sector Los Ángeles dejó una persona fallecida y dos heridas.

Otros hechos violentos recientes

A ese caso se suma otro hecho violento ocurrido en la parroquia San Plácido, donde asesinaron a Jorge Gabriel Bermello, enfermero profesional de 39 años, en los exteriores de un local comercial. Estos incidentes han incrementado la preocupación entre los habitantes de las zonas rurales del cantón, donde los ataques armados se han repetido en pocos días.

Violencia extendida a otros sectores

La violencia también se ha extendido a otros sectores de Manabí. Recientemente, un ataque contra agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador se registró en la vía Portoviejo-Rocafuerte, dentro del territorio del cantón Rocafuerte. Aunque ese caso ocurrió fuera de la jurisdicción de Portoviejo, forma parte de una serie de hechos violentos que mantienen en alerta a la provincia.

Conclusión

Mientras tanto, las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer el ataque armado ocurrido en la parroquia Colón, considerado uno de los hechos violentos más recientes registrados en la capital manabita.

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