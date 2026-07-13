Ataque armado en Portoviejo deja tres muertos y dos heridos

Un tiroteo en Portoviejo dejó tres personas asesinadas y dos heridas la noche del domingo 12 de julio de 2026 en la parroquia Andrés de Vera, en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Este hecho ocurrió mientras un grupo de cinco personas se reunía en la vía pública, específicamente en la intersección de las calles Vicente Macías y 29 de Junio.

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Detalles del ataque armado en Manabí

El ataque se registró cerca de las 21:30 horas. Según información preliminar y testimonios recogidos en el lugar, varios hombres armados que se movilizaban en motocicletas llegaron al sitio y dispararon de forma indiscriminada contra el grupo. Tras el ataque, los agresores intentaron escapar, pero la cercanía de una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) permitió la rápida reacción de los uniformados.

Consecuencias del tiroteo

Tres víctimas murieron y dos permanecen hospitalizadas. La ráfaga de disparos causó la muerte inmediata de una de las víctimas, cuyo cuerpo quedó tendido en la escena del crimen. Personal de emergencia trasladó a los otros cuatro heridos a una casa de salud. Sin embargo, dos de ellos fallecieron poco después debido a la gravedad de las lesiones. Los otros dos hombres continúan hospitalizados mientras reciben atención médica.

Operativo policial en Portoviejo

Después del atentado, la Policía desplegó un operativo policial en Portoviejo para localizar a los responsables. Los uniformados interceptaron a varios sospechosos cuando intentaban huir en motocicletas. Durante la persecución se produjo un intercambio de disparos.

Aprehensión de sospechosos

El jefe zonal de la Policía, Hugo Amores, informó que los agentes aprehendieron a los dos conductores de las motocicletas, mientras otros dos individuos lograron escapar. Además, indicó que existe la posibilidad de que uno de los presuntos atacantes también haya resultado herido durante el enfrentamiento, por lo que la institución realiza las verificaciones correspondientes.

Investigación y análisis del ataque

Agentes de Criminalística acudieron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, recoger indicios balísticos y recopilar los primeros testimonios que permitan establecer la motivación del ataque. Según explicó Hugo Amores, los sospechosos permanecieron inicialmente en una esquina cercana antes de desplazarse hasta el sitio donde se encontraba el grupo de víctimas.

Cámaras y seguridad pública

El oficial también cuestionó el funcionamiento del sistema de monitoreo estatal. Señaló que el sector cuenta con cobertura de una cámara del ECU 911, pero afirmó que esta no emitió una alerta oportuna. De acuerdo con el jefe policial, esa falta de aviso facilitó que los atacantes ejecutaran el hecho violento. Añadió que, aunque la Policía había realizado patrullajes previos y detectó la circulación de motocicletas en el sector, esos recorridos no coincidieron con el momento exacto del ataque. “Luego de lo cual, el personal policial reacciona y es lo que tenemos: prácticamente tres personas aprehendidas”, manifestó el coronel.