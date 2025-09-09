El Gobierno de Daniel Noboa financia la reconstrucción de la Plaza Memorial San Gregorio, Portoviejo, Manabí. El Presidente dio inicio este martes 9 de septiembre de 2025 a la obra afectada desde el terremoto del 16 de abril de 2016.

El presidente Daniel Noboa dio inicio este martes 9 de septiembre de 2025 a la reconstrucción de la Plaza Memorial San Gregorio en Portoviejo, afectado por el terremoto de 2016, en Manabí.

La Plaza Memorial San Gregorio es considerado un espacio emblemático de la capital manabita, un punto de encuentro cultural, turístico y comercial.

La obra de reconstrucción cuenta con una inversión de más de 8.5 millones de dólares financiada por el Gobierno Nacional.

En la obra trabajan: el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) y el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Portoviejo.

“Desde hoy ponemos en marcha un proyecto que ustedes llevan tiempo esperando. Hoy, renace un lugar que le pertenece al corazón de Portoviejo”, señaló Noboa.

Población beneficiada

El Gobierno estima que esta reconstrucción beneficiará a 280 000 habitantes y de manera indirecta a alrededor de 1.5 millones de manabitas.

Además, durante su ejecución, se generarán 100 plazas de empleo directas y 200 indirectas.

El proyecto de reconstrucción

El proyecto comprende la construcción integral de la nueva plaza en tres niveles: un subsuelo con parqueaderos y áreas de servicio.

Además, una planta baja con locales artesanales y un espacio de exhibición museística; y una planta alta con locales comerciales, oficinas administrativas y un moderno food tech.

El ministro de Transporte e Infraestructura, Roberto Luque, señaló que existe la voluntad política de invertir en este tipo de proyectos, abandonados por años.

Hoy los transformamos en espacios seguros, modernos, para impulsar el desarrollo urbano y social de Portoviejo”, añadió.



En tanto, Noboa recalcó que: “[La Plaza] será el motor de una economía local que necesita reactivarse (…) y el escenario donde la vida comunitaria recobrará su fuerza”.

El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, señaló que a la par de esta obra se trabaja en otros proyectos con el Ejecutivo.

