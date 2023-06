Ecuador, pionero en aplicar método de encapsulamiento para destruir droga

Gobierno destaca método de encapsulamiento para reducir tiempo de destrucción de droga. Foto: Karina Sotalín.

Redacción El Comercio.com

El presidente Guillermo Lasso y otras autoridades de Estado presenciaron el proceso de encapsulamiento de 16.16 toneladas de droga en un centro de remediación ambiental, este 23 de junio del 2023.

Las 16.16 toneladas son parte de 30 toneladas de droga (clorhidrato de cocaína) incautadas por la Policía Nacional en 32 casos generados tras distintos operativos, principalmente, en la provincia del Guayas. Esa droga, según las autoridades, tenía como destino Europa donde cada kilo cuesta 50 000 dólares, su destrucción afecta a la economía criminal por 800 millones de dólares,.

El ministro del Interior, Juan Zapata, resaltó que Ecuador se ha ratificado como el primer país de la región y el tercero en el mundo en incautar droga, sin ser productor.

Lasso destacó que durante lo que va de su Gobierno se han incautado 455 toneladas de droga y destruido 462. Las siete toneladas de diferencia corresponden a droga incautada en años anteriores que estaban pendientes de ser destruida.

“Estos 455 tonelada de droga equivalen a cerca de 23 000 millones de dólares. Es un golpe muy fuerte a las mafias, cuando normalmente se incautaban 40 toneladas eran apenas 2 300 millones de dólares”, comparó respecto a Gobiernos anteriores.

Explicó que las Fuerzas Armadas de Ecuador y de Colombia destruyeron, en la zona de frontera, 110 laboratorios que producían cocaína y que tenían la capacidad de elaborar 2 500 toneladas al año. De los 110 laboratorios, cinco estaban en territorio ecuatoriano.

Proceso de encapsulamiento

El encapsulamiento es un método de destrucción de droga que se aplica para grandes proporciones y reduce el tiempo del proceso.

“Somos pioneros en este método”, destacó Zapata al referir que más 14 países han mostrado interés en replicar ese proceso para destruir la droga. Con el encapsulamiento se destruye 1.8 toneladas por hora, 16 veces más que con la incineración.

La destrucción se realiza con el apoyo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés). También existe la cooperación del proyecto STAND de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) y la Unión Europea con el Proyecto COPOLAD.

Ecuador implementó el encapsulamiento desde octubre del 2022. “Hoy es la segunda destrucción”, comentó Edmundo Mera, subsecretario de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización del Ministerio del Interior.

Explicó que la droga se destruye una vez que se realizan las verificaciones jurídicas, técnicas y medioambientales. La destrucción se lleva a cabo con la presencia de un juez. En este caso, asistieron un magistrado y la presidenta de la Corte Provincial del Guayas.

Técnica del encapsulamiento

No toda droga puede ser sometida al proceso de encapsulamiento. Primero se realizan pruebas de homologación por parte de técnicos del Ministerio del Interior. En cambio, la marihuana es una droga de fácil combustión y se somete a incineración.

Por ejemplo, un paquete de droga se abre, se coloca un reactivo químico que produce una tintura, indica si se trata o no de clorhidrato de cocaína.

Después, los paquetes de droga se insertan en una máquina, el pulverizador. La droga pulverizada se mezcla con otros elementos comunes como cemento, ripio, arena, solventes y acelerantes para que se convierta en concreto u hormigón. También se incorpora vidrio.

Todos esos elementos sirven para "inertizar" la droga, es decir para que el proceso de encapsulamiento no pueda ser revertido y el estupefaciente no se use en mercados de consumo.

La mezcla se deposita en una celda de seguridad o piscina ambiental y se seca en aproximadamente tres horas debido a los acelerantes. Esa piscina tiene licencia ambiental. El hormigón queda a beneficio de la empresa que lo procesa.

Pruebas realizadas en Colombia, por el proyecto STAN, demuestran que hasta el momento no hay posibilidades de revertir el proceso de encapsulamiento para poder extraer la droga, según Mera. Los servidores policiales que intervienen en la destrucción de droga pasan pruebas de confianza, aseguró Zapata.

Visita nuestros portales: