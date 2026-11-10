Fuerzas Armadas reciben 5 570 fusiles y 20 ametralladoras con inversión de 24,5 millones de dólares

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

Las Fuerzas Armadas de Ecuador recibieron 5 570 fusiles automáticos, 20 ametralladoras livianas y 24 253 unidades de equipamiento complementario, como parte de una inversión de 24,5 millones de dólares para modernizar el armamento militar. La entrega se realizó en la provincia del Guayas y busca fortalecer la capacidad operativa de las instituciones militares frente a las amenazas a la seguridad del país.

La nueva dotación permitirá renovar parte del armamento que utilizan los militares y mejorar sus recursos para las operaciones de seguridad. El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, destacó que los equipos modernos contribuirán a fortalecer la respuesta de las Fuerzas Armadas frente a los grupos terroristas y las organizaciones delictivas.

Más de 5 500 fusiles para las Fuerzas Armadas

La adquisición incluye tres componentes principales: 5 570 fusiles automáticos, 20 ametralladoras livianas y 24 253 unidades de equipamiento complementario. El monto total de la inversión asciende a 24,5 millones de dólares.

La dotación forma parte de un proceso de modernización del armamento militar. Según el ministro de Defensa, los nuevos fusiles permitirán reemplazar equipos antiguos que permanecían en uso desde la época de la guerra.

El cambio busca actualizar las herramientas de las unidades militares y fortalecer sus capacidades para cumplir las misiones que corresponden a las Fuerzas Armadas.

Modernización del armamento militar

Durante la entrega, Gian Carlo Loffredo señaló que contar con mejores capacidades permite a las Fuerzas Armadas enfrentar de manera más efectiva a los grupos terroristas y las organizaciones delictivas.

El ministro también destacó la importancia de sustituir los fusiles antiguos por armamento moderno. La renovación apunta a mejorar los recursos disponibles para el personal militar durante sus operaciones.

La inversión de 24,5 millones de dólares incorpora tanto armamento como equipamiento complementario. Este último rubro suma más de 24 000 unidades, aunque la información oficial no detalla los tipos de artículos que integran ese grupo.

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