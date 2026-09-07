Fuerzas Armadas decomisan 500 kilos de marihuana en Pichincha vinculados a Los Lobos

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, decomisaron aproximadamente 500 kilogramos de marihuana durante una operación militar en Ascázubi, Pichincha. El sector se encuentra en el límite entre los cantones Cayambe y Quito. La intervención permitió localizar el cargamento y retener una camioneta relacionada presuntamente con su traslado.

El conductor abandonó el vehículo y huyó del lugar cuando advirtió la presencia de los militares. Por este motivo, el operativo no dejó personas detenidas. El Ejército estimó que el cargamento representa una afectación económica de 1,5 millones de dólares en el mercado ecuatoriano. El valor podría aumentar significativamente si la droga llegaba a mercados internacionales.

Militares interrumpieron un presunto corredor logístico

La operación de ámbito interno permitió al Ejército interrumpir un presunto corredor logístico utilizado para transportar sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Los militares decomisaron la marihuana y retuvieron el vehículo que estaría relacionado con el traslado de la carga.

De acuerdo con el análisis militar, el cargamento presuntamente tendría su origen en los departamentos colombianos de Cauca y Nariño. La droga habría ingresado a Ecuador por el sector fronterizo La Pintada–Julio Andrade.

Desde ese punto, el posible recorrido habría continuado por el eje E-35–Pichincha–Santo Domingo–Babahoyo–Guayaquil. El análisis plantea esta ruta como parte del presunto corredor utilizado para movilizar el cargamento dentro del país.

El Ejército señaló que el decomiso impidió que la droga llegara a su destino y entrara en circuitos de distribución y financiamiento de organizaciones criminales. La institución considera que la operación afecta tanto la capacidad logística como la economía de las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Inteligencia militar señala una posible relación con Los Lobos

El análisis de inteligencia de las Fuerzas Armadas señala que el cargamento presuntamente tendría relación con el grupo de delincuencia organizada (GAO) Los Lobos. La institución ubicó el decomiso dentro de las acciones dirigidas contra las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Las Fuerzas Armadas identifican a Los Lobos como una de las principales organizaciones criminales del país. El Gobierno ecuatoriano también incluye a esta organización entre los grupos que considera terroristas dentro del denominado “conflicto armado interno”, declarado por el presidente Daniel Noboa a inicios de 2024 contra las bandas del crimen organizado.

El Ejército calculó que la droga decomisada alcanza media tonelada. Según su estimación, los 500 kilogramos de marihuana representan una afectación económica de aproximadamente 1,5 millones de dólares en el mercado ecuatoriano. La institución añadió que ese valor podría incrementarse significativamente en mercados internacionales.

Las evidencias, incluido el cargamento y el vehículo, quedaron a órdenes de las autoridades competentes. Estas instituciones deberán continuar con los procedimientos legales correspondientes.

El operativo permitió retirar de circulación una cantidad de droga que, según el análisis militar, estaba vinculada con un presunto esquema de traslado entre Colombia y Ecuador. La huida del conductor evitó que los militares realizaran detenciones durante la intervención, mientras las autoridades competentes quedaron a cargo de las evidencias y de los procedimientos legales posteriores.

𝑴𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆𝒄𝒐𝒎𝒊𝒔𝒂𝒓𝒐𝒏 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒂 𝒕𝒐𝒏𝒆𝒍𝒂𝒅𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒓𝒊𝒉𝒖𝒂𝒏𝒂 𝒆𝒏 𝑷𝒊𝒄𝒉𝒊𝒏𝒄𝒉𝒂#Pichincha | Las Fuerzas Armadas, a través del Ejército Ecuatoriano, ejecutaron una operación militar de ámbito interno en el sector de Ascázubi, límite entre… pic.twitter.com/AxA5Z4WFS7 — Ejército Ecuatoriano (@EjercitoECU) September 7, 2026

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