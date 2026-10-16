Fuerzas Armadas destruyen estructuras por presuntas actividades ilícitas en Esmeraldas

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Las Fuerzas Armadas ejecutaron una operación en Esmeraldas para destruir estructuras que presuntamente servían para actividades ilícitas. La intervención incluyó una detonación controlada a cargo de la Armada del Ecuador y el Comando de Operaciones Norte.

La institución informó sobre el operativo este viernes 16 de octubre de 2026 y señaló que su objetivo consiste en impedir que estos espacios vuelvan a funcionar como puntos de apoyo para estructuras criminales.

Armada realizó detonaciones contraladas

La operación militar contempló la destrucción de las estructuras mediante una detonación controlada. Este procedimiento requiere medidas de seguridad para reducir los riesgos durante la intervención y evitar daños a personas o bienes cercanos.

La Armada del Ecuador y el Comando de Operaciones Norte participaron en las acciones dentro de la provincia de Esmeraldas, una zona donde las fuerzas de seguridad ejecutan operativos contra actividades vinculadas con organizaciones delictivas.

Fuerzas Armadas buscan impedir el uso de estos espacios

En su comunicado, las Fuerzas Armadas señalaron que las operaciones no se limitan a intervenir estos puntos, sino que también buscan evitar que las estructuras delictivas vuelvan a utilizarlos.

La institución ratificó su intención de mantener las acciones para desarticular estos espacios y limitar su uso por parte de grupos criminales.

Operativos militares en Esmeraldas

Esmeraldas forma parte de las provincias donde las Fuerzas Armadas ejecutan acciones de seguridad contra actividades ilícitas. La participación de la Armada y del Comando de Operaciones Norte refleja el despliegue militar en esta zona del país.

La operación reportada se concentró en la destrucción de estructuras, pero el informe oficial no aporta cifras sobre el alcance total del operativo ni sobre sus resultados adicionales.

Las autoridades tampoco detallaron si existen investigaciones judiciales relacionadas con los espacios intervenidos. Por ello, la información disponible no permite atribuir a personas específicas la responsabilidad por el uso de esas instalaciones.

Las Fuerzas Armadas señalaron que continuarán con las operaciones para evitar que estos puntos vuelvan a servir a estructuras delictivas.