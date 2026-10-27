Daniel Noboa promete equipamiento y recursos para fortalecer a las Fuerzas Armadas

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El presidente Daniel Noboa participó en Quito en la ceremonia militar por los 106 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que se conmemoraron el 27 de octubre de 2026. Durante el acto, el Mandatario destacó la importancia de esta institución en la defensa de la soberanía nacional y su contribución frente a los desafíos actuales del Ecuador.

En su intervención, Noboa ratificó su respaldo a los integrantes de las Fuerzas Armadas y se comprometió a fortalecer la institución militar. El jefe de Estado señaló que su Gobierno apoyará a los uniformados con el equipamiento y los recursos necesarios, además de defender su dignidad. También resaltó la responsabilidad de los militares en la protección de las familias ecuatorianas y su papel en la historia del país.

Noboa ratifica su respaldo a las Fuerzas Armadas

Durante la ceremonia, el Presidente se refirió al compromiso de su Gobierno con los integrantes de las Fuerzas Armadas y aseguró que los respaldará en el cumplimiento de sus funciones.

“Cuentan con mi compromiso firme de estar a su lado: de respaldarlos con el equipamiento necesario, de asegurar los recursos que requieren y de defender su dignidad ante cualquiera que pretenda manchar su nombre”, expresó Noboa.

El mandatario también destacó la labor de los militares en la seguridad de la población ecuatoriana. En su discurso, los describió como la primera línea de defensa de las familias del país y señaló que su trabajo representa una nueva etapa en la historia de las Fuerzas Armadas.

“Ustedes son la primera línea de defensa de las familias ecuatorianas y así es como están escribiendo una nueva página en la historia de las Fuerzas Armadas”, manifestó el jefe de Estado.

Sus declaraciones se enmarcaron en la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, institución cuyo papel en la defensa de la soberanía nacional destacó durante el acto militar realizado en Quito.

Ceremonia incluyó condecoración y ascensos militares

La conmemoración también incluyó reconocimientos y actos protocolarios para los integrantes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Durante la ceremonia, el Gobierno entregó la condecoración Cóndor de los Andes, en el grado de Gran Cruz, al comandante general de la FAE, Mauro Bedoya Avilés.

El reconocimiento destacó la labor del comandante y el cumplimiento de la misión institucional. La entrega formó parte de los actos con los que el Gobierno rindió homenaje a la trayectoria de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

La jornada también contempló el ascenso de tres coroneles al grado de brigadier general. Además, los integrantes de la septuagésima sexta promoción de oficiales de arma y técnicos de la FAE realizaron el juramento colectivo.

Con estos actos, el Gobierno Nacional rindió homenaje a la trayectoria de la institución y al trabajo de las generaciones de hombres y mujeres que han formado parte de sus filas. La ceremonia destacó valores como el valor, la disciplina y la entrega de quienes han servido al país.

La conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana resaltó así el legado de una institución considerada fundamental en la historia del Ecuador, junto con el compromiso de sus integrantes con el servicio al país y la defensa de la soberanía nacional.

EN VIVO | Ceremonia Militar por el 106° Aniversario de creación de la Aviación Nacional y Día de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, @FuerzaAereaEc. ⭕ YT: https://t.co/qIfrIxCOMj ⭕ FB: https://t.co/oOckER8ccN — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) October 27, 2026

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