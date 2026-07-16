Fiscalía va a la caza de videos de cómo un influencer atropelló a una mujer en Quito

La investigación por el siniestro vial en Quito que resultó en la muerte de Nelly A., de 52 años, continúa avanzando. La Fiscalía Especializada en Accidentes de Tránsito No. 1 de Quito emitió una providencia que amplía las diligencias dentro de la instrucción fiscal contra Roberto S., quien se encuentra bajo investigación como presunto responsable del atropello ocurrido el 9 de julio en el norte de la capital.

Nuevas diligencias ordenadas por la Fiscalía

Entre las disposiciones se incluyen:

Recopilación de nuevas pruebas documentales y periciales .

. Obtención de grabaciones de cámaras de seguridad .

. Recepción de versiones de los involucrados .

. Reconocimiento técnico del lugar donde ocurrió el siniestro.

Recopilación de registros audiovisuales

Uno de los principales avances ordenados por el fiscal es la recopilación de registros audiovisuales que permitan reconstruir lo ocurrido el 9 de julio. Para ello, se dispuso oficiar a diversas instituciones, incluyendo:

Colegio Militar Eloy Alfaro.

Farmacia aledaña.

Concesionario de vehículos.

Supermercado y restaurante del sector.

Municipio de Quito y ECU 911.

Estas entidades deberán remitir las grabaciones captadas entre las 15:00 y las 19:00 horas del día del accidente. Además, se solicitó un barrido de cámaras en toda la zona donde ocurrió el hecho.

Incorporación de informes técnicos

La Fiscalía también ordenó incorporar al expediente varios informes técnicos, que incluyen:

Reconocimiento mecánico del vehículo involucrado.

Autopsia médico-legal.

Acta de levantamiento del cadáver.

Estos documentos deberán ser revisados por los sujetos procesales involucrados.

Citación a Roberto S. y otros testigos

Como parte de las nuevas diligencias, la Fiscalía convocó a Roberto S. para que rinda su versión el próximo 20 de julio a las 09:00 horas, acompañado de su defensa técnica. Ese mismo día, también fue citada Johanna Guachamín Almache, hija y heredera de Nelly A., quien comparecerá media hora después ante el fiscal. Además, fue convocado el paramédico que atendió la emergencia el día del siniestro para que entregue su versión sobre la atención brindada en el lugar.

Reconocimiento del lugar y nuevas pericias programadas

La providencia establece para el 21 de julio el reconocimiento del lugar donde ocurrió el atropello. Esta diligencia contará con la participación de peritos especializados en accidentología vial. Durante esta actuación, los investigadores deberán levantar evidencia física y digital, además de recopilar cualquier registro audiovisual que pueda aportar elementos para esclarecer la dinámica del siniestro. Posteriormente, los peritos tendrán cinco días para entregar el informe técnico correspondiente.

Solicitudes adicionales a entidades pertinentes

Dentro de las nuevas actuaciones, la Fiscalía ofició al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) para que remita el historial laboral y mecanizado de Nelly A., documentación que formará parte del expediente. Asimismo, solicitó a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros certificar si el vehículo involucrado contaba con una póliza de seguro vigente al momento del accidente.

Delito investigado y próximos pasos

Las diligencias forman parte de lainstrucción fiscal abierta por el supuesto delito de muerte culposa. En esta etapa, la Fiscalía recopila elementos de convicción para determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar a la siguiente fase del proceso penal.

Mientras avanzan las diligencias, la defensa de la familia de Nelly A. mantiene su pedido de que se imponga la pena máxima prevista en el Código Integral Penal (COIP) por el supuesto delito de muerte culposa. Samantha Calderón, abogada de la familia de Nelly A., señaló que también solicitarán una reparación integral y atención psicológica para el hijo menor de la víctima, quien presenció el siniestro de tránsito.

Preguntas frecuentes sobre las nuevas diligencias en el caso de Nelly A.

❓ ¿Qué nuevas diligencias ordenó la Fiscalía en la investigación por la muerte de Nelly A.? La Fiscalía dispuso nuevas pruebas para esclarecer cómo ocurrió el siniestro.

Entre las actuaciones ordenadas constan la recopilación de pruebas documentales y periciales, la obtención de videos de cámaras de seguridad, la recepción de versiones de los involucrados y el reconocimiento técnico del lugar donde ocurrió el atropello. ❓ ¿Qué cámaras de seguridad revisará la Fiscalía? Solicitó grabaciones de instituciones y negocios ubicados en el sector del siniestro.

La Fiscalía requirió videos del Colegio Militar Eloy Alfaro, una farmacia, un concesionario de vehículos, un supermercado, un restaurante, el Municipio de Quito y el ECU 911. Las grabaciones deberán corresponder al período entre las 15:00 y las 19:00 del 9 de julio de 2026. ❓ ¿Cuándo deberá rendir versión Roberto S.? El 20 de julio de 2026 a las 09:00.

Roberto S. fue convocado para comparecer ante la Fiscalía acompañado de su defensa técnica. Ese mismo día también rendirán versión la hija de la víctima, Johanna Guachamín Almache, y el paramédico que atendió la emergencia. ❓ ¿Qué otras pruebas técnicas incorporará la Fiscalía al expediente? Se incluirán pericias mecánicas y médico-legales.

El expediente incorporará el reconocimiento mecánico del vehículo involucrado, la autopsia médico-legal y el acta de levantamiento del cadáver. Además, el 21 de julio se realizará un reconocimiento técnico del lugar del siniestro, cuyo informe pericial deberá entregarse en un plazo de cinco días. ❓ ¿En qué etapa se encuentra actualmente el proceso penal? El caso continúa en la fase de instrucción fiscal.

La Fiscalía recopila elementos de convicción para determinar si existen fundamentos suficientes para avanzar a la siguiente etapa del proceso penal por el supuesto delito de muerte culposa. Paralelamente, la defensa de la familia mantiene su pedido de la pena máxima prevista en el COIP y de una reparación integral para los familiares de la víctima.

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