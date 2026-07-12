Siniestro vial en Ponceano deja cuatro personas heridas

Un accidente de tránsito en Quito registrado en el sector de Ponceano, en el norte de Quito, este domingo 12 de julio de 2026, movilizó a los equipos de emergencia. Este siniestro vial dejó un saldo de cuatro personas lesionadas y afectó la movilidad vehicular en la zona.

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Atención de emergencia en Ponceano

Durante la jornada de este domingo, los equipos de respuesta inmediata fueron alertados sobre un siniestro en el norte de la capital. Según el reporte oficial del Cuerpo de Bomberos de Quito, el incidente ocurrió en Ponceano, una zona residencial y comercial de alto tráfico.

Al lugar del suceso acudió una unidad especializada de paramédicos para iniciar las labores de socorro y evaluación de los afectados.

En el sitio, los equipos de salud brindaron atención prehospitalaria a cuatro personas involucradas en el percance vial. Los especialistas realizaron las evaluaciones necesarias para determinar la gravedad de sus lesiones y garantizar su estabilización inicial antes de proceder con cualquier traslado.

Tras la valoración médica in situ, se confirmó que uno de los cuatro ciudadanos requirió ser transportado a una casa de salud para recibir atención especializada, mientras que los otros afectados fueron estabilizados en el lugar.

Restricciones de movilidad

Como consecuencia directa del siniestro y para facilitar las labores de los paramédicos, así como las tareas de seguridad, las autoridades cerraron la calle Juan de Celis.

Esta medida permitió el libre acceso de las ambulancias y resguardando a los ciudadanos presentes mientras se realizaban las maniobras de limpieza y aseguramiento del área.

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Las autoridades recomiendan a los conductores que transitan por Ponceano mantenerse informados a través de los canales oficiales y el uso de rutas alternas mientras las condiciones de tránsito vuelven a la normalidad en la zona afectada.

Informe extra: Siniestro de tránsito

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