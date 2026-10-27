Fiscalía ejecuta allanamientos en Cuenca por presuntas irregularidades en contratos municipales

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La Fiscalía General del Estado ejecuta un operativo en Azuay este martes 27 de octubre, como parte de una investigación previa por el presunto delito de peculado. El procedimiento incluye allanamientos en varios domicilios y oficinas de exfuncionarios del Municipio de Cuenca, con el objetivo de incautar bienes y reunir indicios relacionados con el caso.

Según informó la Fiscalía durante la mañana de este martes, la investigación apunta a una presunta estructura que habría cometido irregularidades en la adjudicación de contratos durante una administración municipal en Cuenca. La institución busca esclarecer los hechos mediante el levantamiento de indicios que permitan avanzar en las diligencias.

Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos municipales

La investigación previa se centra en posibles irregularidades en los procesos de adjudicación de contratos durante una administración municipal de Cuenca. En ese contexto, la Fiscalía lidera las intervenciones en inmuebles vinculados con exfuncionarios del Municipio.

El operativo busca incautar bienes y recopilar elementos relacionados con la investigación por presunto peculado. La Fiscalía no ha informado todavía sobre los resultados de los allanamientos ni ha detallado qué bienes pretende incautar durante los procedimientos.

Hasta el momento, las autoridades tampoco han revelado las identidades de los exfuncionarios cuyos domicilios y oficinas forman parte de las intervenciones. Desde el área de Comunicación de la Fiscalía se indicó que el operativo se coordina desde Quito.

En Cuenca, según la información disponible hasta la mañana de este martes, la vivienda del exalcalde Cristian Zamora no presenta novedades. En el edificio municipal tampoco se observa la presencia de efectivos de la Policía Nacional ni de personal de la Fiscalía.

La institución prevé proporcionar más detalles sobre los allanamientos, las personas involucradas y los posibles resultados de las diligencias en las próximas horas.

Municipio de Cuenca espera resultados y ofrece colaboración

El Municipio de Cuenca también se pronunció sobre los allanamientos mediante un comunicado. La institución señaló que espera que la Fiscalía General del Estado informe sobre los resultados de las intervenciones.

Además, el Municipio manifestó su disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario para el desarrollo de las diligencias. En su pronunciamiento, calificó como decepcionante para la ciudad tener que atravesar esta situación.

Pese a los procedimientos relacionados con la investigación, la institución municipal indicó que continuará desarrollando sus actividades con normalidad.

Mientras avanzan los allanamientos, la Fiscalía mantiene la investigación previa para esclarecer las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Por ahora, la información oficial se limita al objetivo del operativo, su alcance en domicilios y oficinas de exfuncionarios y la búsqueda de indicios vinculados con el presunto delito de peculado.

#AHORA | #Azuay: en el marco de una investigación previa por el presunto delito de #Peculado, #FiscalíaEc lidera un operativo para ejecutar órdenes de allanamiento en varios domicilios y oficinas de exfuncionarios del Municipio de #Cuenca, con el objetivo de incautar bienes. https://t.co/nhhNj3fi4d — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 27, 2026

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