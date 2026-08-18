Familia revela nuevos indicios sobre la muerte de Héctor Rojas

La indagación en torno a la muerte de Héctor Rojas, funcionario de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) encontrado sin vida en el centro de Quito, tomó un nuevo rumbo judicial tras los testimonios de sus familiares.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por sus parientes a Teleamazonas, las valoraciones médicas forenses preliminares establecen que el ciudadano de 56 años fue drogado antes de su deceso.

Primeros indicios en la muerte de Héctor Rojas

Los parientes del servidor público afirmaron haber tenido acceso a los primeros reportes periciales. “En los exámenes preliminares aparece que lo drogaron y lo mataron. El informe médico dice claramente que lo drogaron y mataron. Exigimos justicia”, aseguraron los allegados al solicitar que el hecho no permanezca en la impunidad.

Aunque la familia no detalló la sustancia química detectada, recalcó su exigencia para que las autoridades ubiquen a los responsables.

Cronología de la desaparición y hallazgo

Héctor Vinicio Rojas Velasco fue visto con vida por última vez la tarde del viernes 24 de julio de 2026, luego de culminar su turno de labores en el edificio administrativo de la DGAC.

Grabaciones de cámaras de seguridad del área mostraron al hombre caminando con normalidad por una vía cercana a su trabajo antes de que se perdiera todo contacto con él.

Tras cuatro jornadas de búsqueda y rastreo que incluyeron recorridos por casas de salud y dependencias policiales, su cuerpo fue localizado el 28 de julio de 2026 en el interior de la quebrada La Chilena, debajo de la estructura vial conocida como Puente Amarillo (o Puente de La Luna), en el barrio San Juan.

Su hermano acudió al sitio para realizar el reconocimiento formal del cadáver entre la maleza.

Diligencias técnicas de la Dinased

En la inspección técnica inicial desarrollada por agentes de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased), no se observaron huellas visibles de violencia externa en el cuerpo.

Dentro de las indagaciones preliminares también se refirió que la víctima registraba inconvenientes por deudas. Sin embargo, los parientes insisten en que las sustancias reportadas en los análisis médicos orientan el caso hacia un supuesto delito, mientras se espera el dictamen definitivo de la Fiscalía General del Estado.

Perfil del servidor público

Nacido el 5 de julio de 1970 en Quito, Héctor Rojas era padre de dos hijos y profesional graduado como licenciado en Contabilidad.

Sus familiares lo definieron como una persona bondadosa, solidaria, entregada a sus obligaciones laborales en la aviación civil y aficionado al fútbol como simpatizante de Liga Deportiva Universitaria.

Las unidades competentes continúan con la investigación formal para esclarecer la muerte de Héctor Rojas y las causas que desencadenaron el hecho.

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