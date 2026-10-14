Familia pide exhumar el cuerpo para aclarar el caso Lizeth Bunshi

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Una nueva etapa técnica y forense se abrió este miércoles 14 de octubre de 2026 dentro del caso Lizeth Bunshi. La Fiscalía General del Estado llevó a cabo la diligencia de exhumación del cadáver de la estilista de 28 años a petición formal de sus parientes, con el objetivo de incorporar estudios periciales complementarios que permitan esclarecer las circunstancias precisas de su muerte y reconstruir los sucesos de sus últimas horas de vida.

Análisis técnico sobre la dinámica de precipitación

A la par de la exhumación, el Ministerio Público dispuso la ejecución de una pericia especializada sobre la dinámica de precipitación o caída en la quebrada del río Machángara. Esta evaluación biomecánica y física busca contrastar los testimonios de los involucrados con los indicios materiales recopilados en el sitio, verificando si las características del terreno y del impacto corresponden a un hecho involuntario o a un acto de violencia corporal.

#ATENCIÓN | #Pichincha: a pedido de la familia de Lizeth B., se llevó a cabo la diligencia de exhumación de cadáver para practicar peritajes complementarios. Además, #FiscalíaEc dispuso un estudio sobre la dinámica de precipitación en el caso. pic.twitter.com/J5StucZllN — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 14, 2026

El estudio resulta fundamental dentro del proceso judicial para confrontar la versión rendida por Cristian V., único procesado en la causa, quien declaró previamente que la víctima sufrió una caída de carácter accidental.

El pedido de la defensa para procesar el hecho como femicidio

El equipo jurídico que representa a los allegados de la joven, liderado por el abogado Freddy Ron, ratificó su requerimiento ante las autoridades para que se modifique la figura legal del expediente. Aunque la causa inició por supuesta desaparición involuntaria, los defensores insisten en que las evidencias médicas forenses justifican una reformulación formal hacia el delito de femicidio en el caso Lizeth Bunshi.

Los reportes iniciales de autopsia practicados al cadáver revelaron señales de agresión física y marcas de defensa. Estos hallazgos sustentan la postura familiar de descartar un accidente y perseguir sanciones penales bajo la tipificación de un crimen de odio por razones de género.

Horas previas a la desaparición y contradicciones testimoniales

La reconstrucción de los hechos ubica el inicio del suceso en la madrugada del domingo 19 de julio de 2026. Tras acudir a centros nocturnos en el sector de El Tingo, en Alangasí, la joven se distanció de su pareja tras un altercado y continuó el trayecto con Cristian V. hacia Quito.

Al quedarse sin fondos para costear el transporte en taxi, ambos descendieron en el redondel de Cumandá, en el centro de la ciudad, momento en que la víctima se habría adentrado en la quebrada para realizar necesidades biológicas.

Los registros de videovigilancia de la zona captaron a la mujer acompañada del sospechoso y, minutos más tarde, evidenciaron la salida solitaria del hombre.

Aunque el individuo refirió a personas en situación de calle que no pudo auxiliar a su acompañante tras precipitarse al agua, dichos testigos declararon en Fiscalía que escucharon al hombre gritarle e insultarla, observando además presuntas agresiones.

Asimismo, las investigaciones determinaron que el implicado no alertó de inmediato a los organismos de socorro, sino que retornó a su vivienda antes de avisar a los familiares, incurriendo luego en relatos contradictorios.

Hallazgo en Guápulo y traslado del procesado a Santa Elena

El paradero de la joven permaneció desconocido durante 37 días de operaciones de búsqueda que congregaron a familiares, bomberos, policías, brigadas municipales y voluntarios, hasta que sus restos fueron localizados el 25 de agosto en las riberas del afluente, en el sector de Guápulo.

Respecto a la situación procesal del imputado, Cristian V. fue trasladado la madrugada del jueves 24 de septiembre desde el Centro de Privación de Libertad El Inca, en Quito, hacia el centro de máxima seguridad El Encuentro, situado en la provincia de Santa Elena, donde permanece privado de la libertad mientras continúan las pericias del caso Lizeth Bunshi.

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