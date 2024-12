Los familiares de los cuatro menores desaparecidos de Guayaquil se trasladaron al centro forense la tarde del viernes 27 de diciembre de 2024, donde están los cuerpos incinerados, hallados en Taura, en Guayas.

En ese lugar entregaron las muestras biológicas que serán usadas en las pruebas de ADN que determinarán si los cuerpos hallados en una zona de la parroquia Taura, perteneciente al cantón Naranjal, corresponden o no a los jóvenes.

Hasta las 17:30 de este viernes, el procedimiento continuaba y los ciudadanos se mantenían en las instalaciones forenses.

Las familias están acompañadas por los miembros del Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos (CDH), quienes han estado pendientes del desarrollo de todo el proceso y las investigaciones.

Abraham García, abogado del CDH, explicó que siguen a la espera de que se conozcan los resultados de las pruebas antropológicas, que se iniciaron el miércoles 25 de diciembre. Estas podrían estar listas el lunes 30 de diciembre.

Mientras tanto, se adelanta la toma de muestras para cotejar el ADN con el de los cuerpos que permanecen en la morgue.

“Dentro del esquema de investigación médico forense está que se recaben las muestras biológicas para el examen comparativo genético en el laboratorio de ciencias forenses”, señaló el abogado.

La Fiscalía sigue con la investigación de los cuatro menores desamparados

Un testigo clave en la desaparición de los cuatro niños en Guayaquil rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado, así lo confirmó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, durante una entrevista radial, este jueves 26 de diciembre de 2024.

El Ministro se refirió al caso Las Malvinas en Radio Centro. Al ser cuestionado sobre cómo avanza la investigación, Loffredo aseguró que “no encubrirá a nadie“

“Yo soy ministro de Defensa un año , perosoy padre por 30 años. Yo no voy a encubrir a nadie, y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores. Pero así también, no pagar por los errores que no han cometido”, comentó.

Señaló que en cuanto a los nombres de los militares involucrados, estos los tiene la Fiscalía desde el primer momento, y que ellos ya fueron a declarar y se dispuso su custodia.

Loffredo recalcó que hay “errores por los que deben responder los miembros de la patrulla”, como no haber informado a sus superiores la aprehensión de los menores. Por ello, se instauró un Tribunal de Disciplina Militar para poder establecer sanciones, mencionó.

Testigo clave en la desaparición de los cuatro niños

El funcionario también comentó que el testigo clave, y hasta lo que se sabe, la única persona que tuvo contacto con los menores luego de que presuntamente hayan sido abandonados en la vía a Taura, ya dio su testimonio a Fiscalía. Sin embargo, no dio más detalles.

“Lo único que sé es que ya dio su versión en Fiscalía, ¿qué dijo?, no lo sé, ustedes conocen que la entidad no da información mientras dura la investigación”, dijo Loffredo.

“Pero si quisiera hacerles una pregunta“, continuó el Ministro: “Si fuera un hijo suyo el que es aprehendido y reciben una llamada de él, y les dice que los militares le soltaron y que les están prestando un teléfono; y luego esa persona les envía una ubicación, y les dice que se les llevó la mafia, ¿dónde pondrían su enfoque?, ¿en esa persona?”, enfatizó.

Loffredo hace referencia a un ciudadano que estuvo en contacto con los cuatro niños desaparecidos esa noche. El padre de uno de los menores señaló, según el Ministro, que esta persona le envió una ubicación. Cuando la Policía llegó, los niños ya no estaban.

Al devolverle la llamada al testigo, este le dijo al padre que “se los había llevado la mafia“.