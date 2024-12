Un testigo clave en la desaparición de los cuatro niños en Guayaquil rindió su versión ante la Fiscalía General del Estado, así lo confirmó el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, durante una entrevista radial, este jueves 26 de diciembre de 2024.

Más noticias

El Ministro se refirió al caso Las Malvinas en Radio Centro. Al ser cuestionado sobre cómo avanza la investigación, Loffredo aseguró que “no encubrirá a nadie“

“Yo soy ministro de Defensa un año , perosoy padre por 30 años. Yo no voy a encubrir a nadie, y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores. Pero así también, no pagar por los errores que no han cometido”, comentó.

Señaló que en cuanto a los nombres de los militares involucrados, estos los tiene la Fiscalía desde el primer momento, y que ellos ya fueron a declarar y se dispuso su custodia.

Loffredo recalcó que hay “errores por los que deben responder los miembros de la patrulla”, como no haber informado a sus superiores la aprehensión de los menores. Por ello, se instauró un Tribunal de Disciplina Militar para poder establecer sanciones, mencionó.

Testigo clave en la desaparición de los cuatro niños

El funcionario también comentó que el testigo clave, y hasta lo que se sabe, la única persona que tuvo contacto con los menores luego de que presuntamente hayan sido abandonados en la vía a Taura, ya dio su testimonio a Fiscalía. Sin embargo, no dio más detalles.

“Lo único que sé es que ya dio su versión en Fiscalía, ¿qué dijo?, no lo sé, ustedes conocen que la entidad no da información mientras dura la investigación”, dijo Loffredo.

“Pero si quisiera hacerles una pregunta“, continuó el Ministro: “Si fuera un hijo suyo el que es aprehendido y reciben una llamada de él, y les dice que los militares le soltaron y que les están prestando un teléfono; y luego esa persona les envía una ubicación, y les dice que se les llevó la mafia, ¿dónde pondrían su enfoque?, ¿en esa persona?”, enfatizó.

Loffredo hace referencia a un ciudadano que estuvo en contacto con los cuatro niños desaparecidos esa noche. El padre de uno de los menores señaló, según el Ministro, que esta persona le envió una ubicación. Cuando la Policía llegó, los niños ya no estaban.

Al devolverle la llamada al testigo, este le dijo al padre que “se los había llevado la mafia“.

Desaparición de los cuatro niños en Guayaquil

Los familiares de los hermanos Josué, de 14 años e Ismael de 15, y de sus amigos Saúl y Steven, de 15 y 11 años, los buscan por 18 días. El dolor de sus padres por la incertidumbre de no saber nada de ellos conmocionó a los ecuatorianos.

Los niños se encontraron para jugar un partido de fútbol en el sur de Guayaquil, pero desaparecieron la noche de ese domingo.

Todos vivían en el sector de Las Malvinas, por lo que se trasladaron juntos hacia las canchas de la ciudadela Coviem.

Alrededor de las 20:30, mientras los niños estaban parados en una esquina, en la calle 25 de Julio, un grupo de 16 militares los detuvo.

En un video de menos de un minuto que expuso la Asamblea Nacional, se observa como uno de los menores fue subido al balde de una camioneta, y ahí, fue golpeado en dos ocasiones por los militares.

Según la versión del abogado de los militares, Jesús López, los uniformados los detuvieron porque presuntamente estaban robando; luego los abandonaron en la vía a Taura, tras comprobar que no tenían ninguna evidencia.

Fiscalía descartó este martes cualquier prueba del presunto robo.

Fiscalía formulará cargos contra los 16 militares investigados

La Fiscalía General Ecuador anunció este martes que formulará cargos contra 16 militares implicados en la detención y posterior desaparición de los cuatro niños.

En un mensaje a través de X, la entidad indicó que en el denominado “caso Malvinas“, se solicitó que la justicia fije “fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra los militares por su presunta participación” en el delito.

La acción fiscal se desarrollará el martes 31 de diciembre.

Por otra parte, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, solicitó que se custodie a los uniformados. “

La custodia “estará a cargo de oficiales y personal de inteligencia militar, con la finalidad de intensificar la seguridad y eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga”.