El ministro de Defensa de Ecuador, Giancarlo Loffredo, se refirió al caso de los niños desaparecidos en Guayaquil este jueves 26 de diciembre de 2024.

Más noticias

Declaración del Ministro de Defensa

El ministro Loffredo comentó este martes en una entrevista en Radio Centro lo que ya había comentado en cuanto a la aprehensión de los cuatro niños en Las Malvinas.

Indicó que la patrulla, compuesta por 16 elementos, regresaba de escoltar un camión de la Aduana. De regreso de Aduana, observaron a un grupo de personas presuntamente robando a una mujer cerca de un centro comercial.

En la acción, lograron aprehender a tres de los involucrados y, posteriormente, un ciudadano entregó a un cuarto involucrado que había retenido hasta que llegara la patrulla.

Más tarde, los dejaron en libertad. Sin embargo, los niños desaparecieron.

El Ministro de Defensa señaló que las acciones no justifican que los niños estén desaparecidos; sin embargo, recalcó que se está tratando de posicionar en la mente de los ecuatorianos que los militares sean unos locos que capturan niños.

Los niños fueron dejados cerca de Taura puesto a que la patrulla se dirigía hacia allá.

‘No voy a encubrir a nadie’

Ante la pregunta de por qué no se conocen los nombres de los 16 militares que están bajo custodia por el caso Malvinas de los niños desaparecidos, el Ministro respondió:

“Yo soy ministro de Defensa un año pero soy padre por 30 años. Yo no voy a encubrir a nadie, y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores. Pero así también, no pagar por los errores que no han cometido”.

Señaló que en cuanto a los nombres, estos los tiene la Fiscalía desde el primer momento. Ellos ya fueron a declarar y se dispuso su custodia.

Loffredo recalcó que hay errores por los que deben responder los miembros de la patrulla, como no haber informado a sus superiores la aprehensión de los menores. Por ello, se instauró un Tribunal de Disciplina Militar para poder establecer sanciones por los errores en su accionar.

Sobre las declaraciones del presidente Noboa

El ministro de Defensa se refirió a la intención del presidente Noboa de declarar a los niños héroes nacionales. En cuanto a esto, Loffredo señaló que para el combate al crimen existen cinco aristas: persecución, rehabilitación, prevención, control y resarcimiento a las víctimas.

Añadió que el Presidente es una persona muy humana y que está convencido de que “sus declaraciones lo que están buscando es el resarcimiento a estas víctimas”.

“Un resarcimiento que rara vez se da en este país y que a veces cuando llega, llega muy tarde. Él es el presidente, él es el Jefe máximo de las Fuerzas Armadas. Si él decide que ese es un camino de resarcimiento o más adelante encuentra uno mejor, es decisión de él y esas son las decisiones que acataremos”, agregó el Ministro de Defensa.