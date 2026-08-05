El escuadrón de drones ‘Rayo Justiciero’ refuerza la seguridad nacional

El Gobierno Nacional fortalece la seguridad nacional con aeronaves no tripuladas que combaten actividades ilícitas y vigilan el territorio ecuatoriano.

El Ministerio de Defensa impulsa las operaciones tácticas del escuadrón de drones “Rayo Justiciero” para intensificar las acciones militares frente al narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional.

Esta tecnología avanzada, integrada por la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval, ejecuta de forma permanente labores de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en todo el país.

El impacto operativo del escuadrón de drones Rayo Justiciero en la seguridad nacional

Las aeronaves no tripuladas patrullan los cielos de manera silenciosa para cubrir extensas zonas geográficas y transmitir reportes en directo.

Gracias al escuadrón de drones Rayo Justiciero, el Bloque de Seguridad obtiene datos precisos que resultan determinantes para ubicar pistas clandestinas, identificar campamentos de extracción ilegal de minerales y guiar intervenciones militares terrestres y aéreas, reduciendo drásticamente el margen de maniobra de las estructuras delictivas.

Tecnología ecuatoriana al servicio de la defensa

Un componente fundamental de este respaldo logístico radica en que diversas unidades de estas aeronaves son diseñadas, desarrolladas y fabricadas directamente dentro del territorio nacional.

Dotados de vuelo autónomo, capacidades infrarrojas, visión nocturna y aptitud para operar sin pistas convencionales, estos equipos potencian significativamente las capacidades tácticas institucionales.

Resultados estratégicos contra objetivos de alto valor

Recientemente, las labores ejecutadas por el escuadrón de drones Rayo Justiciero permitieron ubicar y dar seguimiento a alias Churrón, cabecilla del grupo delictivo Los Choneros y solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos, concretando su aprehensión a través de labores de inteligencia militar.

Proyección internacional del bloque de seguridad

La eficacia de estos sistemas tecnológicos se extiende más allá de las fronteras nacionales. Durante el ejercicio multinacional PANAMAX 2026, la Fuerza Aérea Ecuatoriana empleó aeronaves no tripuladas en misiones de reconocimiento estratégico, lo que respaldó operaciones especiales y posicionó al país como un referente regional en el uso operativo de estas herramientas aéreas.

Preguntas frecuentes sobre el escuadrón de drones ‘Rayo Justiciero’

❓ ¿Qué funciones cumple el escuadrón de drones Rayo Justiciero en el país?

Ejecuta misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para combatir el narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional.

El Bloque de Seguridad utiliza estas aeronaves no tripuladas para patrullar grandes extensiones del territorio nacional, transmitir información en tiempo real y guiar intervenciones militares coordinadas por la Fuerza Terrestre, Fuerza Aérea y Fuerza Naval.

❓ ¿Cómo se originaron las aeronaves que utiliza el escuadrón de drones Rayo Justiciero?

Varios de estos dispositivos son diseñados, desarrollados y fabricados directamente en el Ecuador.

La fabricación local de tecnología táctica representa un avance estratégico para el Estado, dotando a las Fuerzas Armadas de equipos avanzados con visión nocturna, vuelo autónomo y capacidad operativa sin necesidad de pistas.

❓ ¿Qué participación tuvo el escuadrón de drones Rayo Justiciero en la captura de alias Churrón?

Permitió localizar y dar seguimiento a este cabecilla de Los Choneros requerido por Estados Unidos.

El uso de tecnología de vigilancia facilitó el trabajo de inteligencia militar necesario para identificar el paradero de objetivos de alto valor vinculados a estructuras de delincuencia organizada transnacional.

❓ ¿En qué ejercicio internacional participó el escuadrón de drones Rayo Justiciero?

En el ejercicio multinacional PANAMAX 2026 a través de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Las misiones de reconocimiento y apoyo táctico desarrolladas en este ejercicio consolidaron al Ecuador como un referente regional en el empleo operativo de sistemas aéreos no tripulados.

❓ ¿Qué instituciones conforman el Bloque de Seguridad que emplea el escuadrón de drones Rayo Justiciero?

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa, la Fuerza Terrestre, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval.

Las operaciones conjuntas se coordinan institucionalmente para robustecer la defensa del territorio ecuatoriano mediante el uso de tecnología avanzada de patrullaje aéreo permanente.

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