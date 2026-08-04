25 armas blancas decomisadas en operativos del Plan de Protección de Quito

El Plan de Protección de Quito moviliza a miles de policías y militares en la capital ecuatoriana para ejecutar operativos de control frente a la reciente violencia criminal.

Operativos masivos del Plan de Protección de Quito

Miles de efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas comenzaron este martes las intervenciones previstas en el Plan de Protección de Quito, según informó EFE.

Esta estrategia de seguridad, anunciada por el presidente Daniel Noboa, abarca de manera simultánea los nueve distritos que conforman el territorio capitalino. La movilización institucional responde a la necesidad de intensificar el resguardo ciudadano en puntos clave del casco urbano tras los acontecimientos delictivos reportados en los últimos días.

Las labores de control y vigilancia se despliegan en espacios de alta afluencia pública. Según el reporte de EFE, entre las zonas prioritarias intervenidas figuran mercados, bancos, estaciones del Metro, colegios, universidades ubicados a lo largo de la ciudad.

Recorrido ministerial y zonas intervenidas

Las autoridades del Ejecutivo supervisaron de manera directa las primeras acciones operativas contempladas en el Plan de Protección de Quito. EFE informó que, el ministro del Interior, John Reimberg, recorrió durante la jornada los sectores comerciales del sur de la ciudad, específicamente las zonas de Villaflora y Chiriyacu, donde dialogó con los uniformados y evaluó el desarrollo de los controles en las calles.

De forma paralela, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, se desplazó junto a personal militar hacia otras áreas estratégicas y terminales terrestres de transporte de pasajeros.

Su labor consistió en constatar la correcta aplicación de los protocolos de seguridad y el despliegue de las fuerzas del orden en los puntos de mayor circulación vehicular y peatonal.

Resultados preliminares de los controles

El balance oficial emitido por el Ministerio del Interior, tras las primeras horas de ejecución del Plan de Protección de Quito, según información de EFE, detalla las siguientes cifras operativas:

Control de identidad y movilidad: Un total de 380 personas fueron registradas por los uniformados.

Un total de por los uniformados. Inspección vehicular: Se revisaron 180 motocicletas y 80 automotores particulares.

Se revisaron particulares. Decomisos: Las fuerzas del orden incautaron 25 armas blancas y una cantidad no especificada de sustancias sujetas a fiscalización .

Las fuerzas del orden incautaron . Control migratorio: Cinco ciudadanos extranjeros quedaron a disposición de las autoridades migratorias para iniciar los trámites correspondientes a su salida del territorio nacional.

Estrategia permanente y labores de inteligencia

Las intervenciones asociadas al Plan de Protección de Quito no cuentan con un plazo determinado para su conclusión. Las autoridades del ramo han ratificado que el contingente uniformado permanecerá desplegado de manera continua para restablecer el orden y la tranquilidad en la capital.

La planificación gubernamental contempla que los controles preventivos estén acompañados por tareas especializadas de investigación y contrainteligencia.

Estas acciones apuntan directamente a desarticular agrupaciones delictivas, combatir el microtráfico de sustancias, neutralizar los delitos de extorsión y golpear las fuentes financieras de las estructuras criminales.

Asimismo, el Ejecutivo dará seguimiento a los procesos judiciales para evitar la liberación de los infractores.

Antecedentes y marco del estado de excepción

La implementación del Plan de Protección de Quito se produce a raíz de eventos violentos recientes, como el hallazgo de un cuerpo decapitado reportado el pasado 29 de julio en la avenida Simón Bolívar, una modalidad delictiva atípica en la capital.

La provincia de Pichincha se encuentra incluida dentro del decreto de estado de excepción vigente desde junio, medida impulsada por el Gobierno para robustecer el combate contra las bandas criminales en las zonas de mayor conflictividad, bajo el marco del “conflicto armado interno” declarado a inicios de 2024.

Con información de EFE

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