Ecuador crea un sistema de alerta temprana sobre drogas con apoyo europeo

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La articulación técnica para monitorear las sustancias ilícitas y sus efectos sanitarios comenzó a estructurarse formalmente en el país. Representantes de distintas entidades estatales iniciaron este martes 6 de octubre de 2026 una jornada de trabajo orientada a conformar una comisión especializada de análisis científico y poner en marcha un sistema de alerta temprana sobre drogas, una herramienta técnica respaldada por la Unión Europea para detectar amenazas emergentes en el territorio ecuatoriano, según informó EFE.

Implementación del sistema de alerta temprana sobre drogas

La cita de trabajo, que finaliza este miércoles, congrega a los equipos técnicos pertenecientes a los organismos que forman parte del Comité Interinstitucional de Drogas.

El propósito central radica en establecer canales de coordinación que permitan estructurar procedimientos para procesar información estadística, profundizar en la investigación del consumo y comunicar con rapidez cualquier sustancia o peligro no identificado previamente.

Cooperación técnica mediante el programa Copolad III

Según informó EFE, el desarrollo de este espacio técnico responde a compromisos adquiridos a escala internacional. De acuerdo con datos del Ministerio de Salud Pública citados por la agencia, la actividad se ejecuta bajo las directrices del Programa de Cooperación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Políticas de Drogas (COPOLAD III), mecanismo que canaliza asistencia metodológica hacia las instituciones nacionales.

Decisiones estatales basadas en evidencia científica

La delegación europea acreditada en territorio nacional remarcó que el plan busca dotar a Ecuador de datos precisos para comprender los cambios en el consumo y formular políticas fundamentadas en estudios verificables, según informó EFE.

Sobre este punto, la embajadora de la Unión Europea en el país, Jekaterina Doródnova, subrayó la relevancia de la ayuda bilateral y ratificó la voluntad de sostener estrategias públicas respaldadas por diagnósticos técnicos comprobados frente a este fenómeno.

Articulación entre laboratorios y servicios sanitarios

Desde la perspectiva operativa del sector sanitario, la viceministra de Gobernanza de la Salud, Wendy Gavica, precisó que tanto el grupo de investigación como el sistema de alerta temprana sobre drogas dependerán de una labor conjunta y coordinada.

La funcionaria sostuvo que los resultados serán efectivos en la medida en que interactúen de forma sincronizada los centros de salud, la red de laboratorios, los estamentos de seguridad y control, la comunidad académica y los diferentes sectores involucrados.

Con información de EFE

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