Así ocurrió la desaparición y hallazgo de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento en Puerto López

El viaje de Anthony José Peñafiel Capa y Dayan Josué Sarmiento Rodríguez a Puerto López, Manabí, terminó con una investigación abierta por parte de las autoridades. Los dos jóvenes quiteños, de 22 años, desaparecieron durante su visita a la provincia. Días después, sus familias recibieron la confirmación de que los cuerpos encontrados en la zona correspondían a ellos.

2 de agosto de 2026 Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento desaparecieron en Puerto López

Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento llegaron a Puerto López como parte de un viaje turístico junto con familiares y amigos. Durante su estadía en Manabí, salieron a realizar compras acompañados de un tercer joven.

Según la información recopilada durante la búsqueda, el grupo circulaba por la intersección de las avenidas Mariscal Sucre y Machalilla cuando varios hombres armados los interceptaron.

Los sujetos se movilizaban en una camioneta oscura y dos motocicletas. Anthony y Dayan habrían sido obligados a subir a uno de los vehículos. El tercer acompañante logró escapar o recuperó su libertad poco después.

Tras ese momento, las familias dejaron de tener contacto con los jóvenes y difundieron pedidos de información sobre su paradero.

Familiares buscaron información sobre el paradero de los jóvenes

Mientras avanzaban las acciones para localizar a Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento, sus familiares señalaron que no recibieron llamadas con exigencias económicas para una supuesta liberación.

En cambio, denunciaron intentos de estafa de personas que ofrecían datos sobre la ubicación de los jóvenes a cambio de dinero.

Los allegados también manejaron como hipótesis una posible confusión relacionada con los tatuajes visibles que tenían ambos. Esta versión no fue confirmada por las autoridades.

La familia sostuvo además que ninguno de los dos jóvenes tenía antecedentes penales.

5 de agosto de 2026 encontraron los cuerpos en Manglaralto

Una alerta del ECU 911 permitió que personal de la Dinased acudiera la mañana del 5 de agosto hasta la parroquia Manglaralto, en la vía E15, conocida como Ruta del Spondylus.

El lugar del hallazgo se ubicó en el límite entre Santa Elena y Manabí. Los agentes encontraron dos cuerpos en una zona abierta junto a la carretera.

Uno de los cadáveres estaba entre la maleza y el otro se encontraba a varios metros de distancia, cerca de una alcantarilla.

El informe preliminar de Criminalística señaló que los cuerpos correspondían a hombres y que presentaban un avanzado estado de descomposición. Además, estableció un tiempo estimado de aproximadamente cinco días desde la muerte.

Durante la revisión externa, los peritos identificaron heridas con características compatibles con impactos de arma de fuego.

Familiares confirmaron la identidad de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento

Tras el hallazgo, los cuerpos ingresaron al centro forense de Santa Elena para las diligencias correspondientes. En un inicio fueron registrados como personas no identificadas (NN).

Horas después, los familiares confirmaron que se trataba de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento. Rocío Capa, madre de Anthony, recibió la información de las autoridades y confirmó la identidad de los jóvenes.

Fiscalía mantiene abierta la investigación por supuesto asesinato

La Fiscalía dispuso el levantamiento de los cuerpos y su traslado al Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar las necropsias.

Estas pericias permitirán establecer la causa oficial de muerte y sumar elementos a la investigación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación por el supuesto delito de asesinato y realizan diligencias para identificar y ubicar a quienes estarían involucrados en el caso.

Desaparición de Anthony Peñafiel y Dayan Sarmiento; preguntas frecuentes