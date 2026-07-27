Consejo de la Judicatura condena atentado contra Unidad Judicial de Machala y exige investigaciones

Un atentado en Machala con explosivos sacudió la noche del domingo 26 de julio de 2026, causando graves daños en la Unidad Judicial Especializada contra la Violencia a la Mujer y Miembros del Núcleo Familiar. La detonación afectó la fachada del edificio, conocido también como Centro Integral contra la Violencia, lo que obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni fallecidas. Tras el ataque, el Consejo de la Judicatura (CJ) condenó lo ocurrido y rechazó cualquier acto que busque intimidar o interferir en la administración de justicia. La institución informó que los daños fueron únicamente materiales y recordó que esta dependencia judicial había sido entregada a la ciudadanía hace pocas semanas.

Detalles del atentado y respuesta policial

Mientras se evalúan las condiciones del inmueble, los servidores judiciales cumplirán sus funciones mediante teletrabajo. El atentado ocurrió cerca de las 21:45 horas. Según información preliminar, varios sujetos llegaron en un vehículo hasta los exteriores de la unidad judicial. Los atacantes descendieron, colocaron un artefacto explosivo junto con varios panfletos y abandonaron el lugar.

Minutos después, el explosivo detonó, generando alarma entre los clientes de los locales de comida que permanecían abiertos en esa zona del centro de Machala. Después de la explosión, la Policía Nacional y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) inspeccionaron la escena. Durante el procedimiento, los agentes recogieron panfletos con amenazas dirigidas a tres jueces de la provincia de El Oro.

Amenazas dirigidas a jueces

La información recopilada atribuye esos escritos al grupo delictivo “Los Lobos Espejos”. En los mensajes, los responsables exigieron la liberación de Michael Jiménez Reyes, alias ‘Jocker’, y lanzaron advertencias contra los operadores de justicia. Uno de los panfletos contenía una amenaza directa: “No se presten para huevadas, ustedes denle la libertad a Michael Jiménez Reyes o sino atájanse a las consecuencias que nosotros no andamos con juegos”.

Los reportes también señalan que las amenazas se concentraban específicamente en tres jueces de El Oro y condicionaban el fin de las advertencias a la liberación de alias ‘Jocker’. La explosión destruyó parte de la infraestructura de la unidad judicial y provocó conmoción entre las personas que se encontraban en los alrededores.

Medidas preventivas tras el atentado

El personal del GIR realizó la inspección técnica del lugar mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque e identificar a sus responsables. Como medida preventiva, el Consejo de la Judicatura dispuso que los funcionarios trabajen de forma remota hasta que concluya la evaluación de las condiciones de seguridad del edificio.

Además, la Dirección Provincial del CJ en El Oro coordinó acciones con la Gobernación y exhortó a la Policía Nacional y a la Fiscalía a reforzar la protección de la unidad judicial y avanzar en las investigaciones. El Consejo insistió en que la violencia contra las dependencias judiciales afecta el acceso oportuno al servicio de justicia.

Compromiso ante el crimen organizado

Este atentado se suma a las intimidaciones dirigidas contra operadores de justicia en la provincia de El Oro. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar quiénes ejecutaron el ataque con explosivos que dejó importantes daños materiales en la sede judicial, aunque no provocó víctimas.

El Consejo de la Judicatura aseguró que continuará trabajando para enfrentar la corrupción, delincuencia y crimen organizado, reafirmando su compromiso con el acceso a una justicia efectiva para todos.

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