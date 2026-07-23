Cuatro personas son procesadas por el atentado contra la cárcel La Roca en 2025

El atentado en Guayaquil, ocurrido el 26 de septiembre de 2025, dejó a cuatro personas procesadas por presunto terrorismo. Este incidente tuvo lugar en los exteriores de la cárcel La Roca, ubicada en el norte de la ciudad.

Detalles del atentado en la cárcel La Roca

La investigación se inició tras la detonación de un vehículo cargado de explosivos junto al Centro de Privación de Libertad Guayas No. 4. La Unidad Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado asumió las primeras diligencias bajo la dirección de la Fiscalía de Guayas.

Allanamientos en Guayaquil y Yaguachi

Después de diez meses de indagaciones, la Fiscalía solicitó órdenes de captura contra los sospechosos. El operativo incluyó 14 allanamientos realizados en Guayaquil y Yaguachi, con la participación de la Policía Nacional, 14 fiscales y personal de apoyo.

Detención de cuatro personas.

Incautación de dos vehículos.

Confiscación de 14 teléfonos celulares.

Prendas utilizadas durante el atentado.

7 000 dólares en efectivo.

Análisis y pericias

Durante la investigación, se analizaron los residuos de explosivos encontrados en el lugar del atentado.

Además, se revisaron grabaciones de cámaras públicas y privadas, así como la trazabilidad de los vehículos involucrados.

#BoletínFGE | #Pichincha: #FiscalíaEc procesa a 4 personas por el delito de #Terrorismo. Habrían participado en la colocación de un coche bomba en los exteriores de la cárcel “La Roca”, en #Guayaquil, el 26 de septiembre de 2025.



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También se realizaron pericias biométricas para identificar a los sospechosos.

Prisión preventiva para los investigados

En la audiencia de formulación de cargos, el fiscal presentó informes sobre la investigación, versiones de los agentes que participaron en las detenciones y partes policiales. Un juez especializado en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado, con sede en Quito, ordenó prisión preventiva para:

Ronny Alfredo S. G.

Sylvia Leonor T. C.

Luis Marcos T. P.

Ariel Alejandro M. T., quien ya estaba recluido cuando fue vinculado al proceso.

La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, durante los cuales continuarán las diligencias para establecer la participación presunta de cada procesado en el ataque.

Esta causa se tramita con base en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal, donde el delito de terrorismo puede ser sancionado con penas que oscilan entre 22 y 26 años de prisión.

Atentado cárcel La Roca; preguntas frecuentes

❓¿Qué ocurrió en el atentado contra la cárcel La Roca? Un vehículo con explosivos detonó el 26 de septiembre de 2025 en los exteriores del Centro de Privación de Libertad Guayas No. 4, conocido como La Roca, en el norte de Guayaquil.

La investigación derivó en el procesamiento de cuatro personas por presunto terrorismo. ❓¿Quiénes fueron procesados por el atentado en La Roca? El juez ordenó prisión preventiva para Ronny Alfredo S. G., Silvia Leonor T. C., Luis Marcos T. P. y Ariel Alejandro M. T.

Este último ya se encontraba privado de libertad cuando fue vinculado al proceso. ❓¿Qué encontraron las autoridades durante los allanamientos? Los operativos permitieron incautar dos vehículos, 14 teléfonos celulares, prendas presuntamente utilizadas durante el atentado y 7.000 dólares en efectivo.

También se ejecutaron 14 allanamientos en Guayaquil y Yaguachi, con participación de la Policía Nacional, fiscales y personal de apoyo. ❓¿Qué pruebas analiza la Fiscalía en este caso? La investigación incluye pericias sobre residuos de explosivos, grabaciones de cámaras públicas y privadas, trazabilidad de vehículos e identificación biométrica.

Durante la audiencia, el fiscal presentó informes investigativos, partes policiales, versiones de agentes e indicios recogidos en los allanamientos. ❓¿Qué sigue ahora en el proceso por presunto terrorismo? La instrucción fiscal permanecerá abierta durante 90 días para continuar las diligencias y determinar la presunta participación de cada procesado.

La causa se tramita con base en el artículo 366 del COIP. El delito de terrorismo puede ser sancionado con una pena de entre 22 y 26 años de prisión.

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