Atentado con explosivos en Machala busca presionar la liberación de alias ‘Jocker’

Un atentado con explosivos sacudió la noche del domingo 26 de julio de 2026 el centro de Machala. La detonación afectó la fachada de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, también conocida como el Centro Integral contra la Violencia, y provocó graves daños materiales en la infraestructura. Afortunadamente, las autoridades no reportaron personas heridas.

Detalles del ataque

El ataque ocurrió alrededor de las 21:45 horas. Según la información preliminar, varios sujetos llegaron al sitio en un vehículo. Los atacantes descendieron, dejaron un artefacto explosivo junto con panfletos y abandonaron el lugar. Minutos después, el explosivo detonó, causando alarma entre los comensales de los locales de comida que permanecían abiertos en ese sector del centro de Machala.

Panfletos con amenazas

Tras la explosión, la Policía Nacional y el Grupo de Intervención y Rescate (GIR) inspeccionaron la escena. Durante el procedimiento, los agentes recogieron panfletos con amenazas dirigidas a tres jueces de la provincia de El Oro.

Atribución a ‘Los Lobos Espejos’

Según la información recopilada, los escritos fueron atribuidos al grupo delictivo ‘Los Lobos Espejos’. En los mensajes, los responsables exigieron la liberación de Michael Jiménez Reyes, alias ‘Jocker’, y lanzaron advertencias contra los operadores de justicia. El texto de los panfletos incluía una amenaza directa: “No se presten para huevadas, ustedes denle la libertad a Michael Jiménez Reyes o sino aténganse a las consecuencias que nosotros no andamos con juegos”.

Investigaciones en curso

Los reportes también indican que los atacantes reclamaban la liberación de Michael Jiménez Reyes y que las amenazas estaban dirigidas específicamente contra tres jueces de la provincia de El Oro. La detonación destruyó parte de la infraestructura de la unidad judicial y generó conmoción entre las personas que se encontraban en los alrededores al momento del ataque.

Contexto del caso ‘Jocker’

La información preliminar identifica a Michael Jiménez Reyes como alias ‘Jocker’. Además, señala que enfrenta una acusación por la muerte de un líder de la banda SaoBox en una ciudadela privada de Machala. Después del atentado, personal del GIR realizó la inspección técnica de la zona mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque y la identidad de sus responsables.

Implicaciones del atentado

Este nuevo atentado se produjo contra la Unidad Judicial de Machala y se suma a las intimidaciones dirigidas contra operadores de justicia en la provincia de El Oro. Los panfletos encontrados en el lugar concentraron las amenazas en tres jueces y condicionaron el cese de las advertencias a la liberación de Michael Jiménez Reyes, alias ‘Jocker’. Entretanto, las autoridades mantienen las investigaciones sobre el atentado con explosivos que dejó importantes daños materiales en la sede judicial, aunque no provocó personas heridas.

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