Condenan a 40 años de cárcel a alias ‘Quemarancho’ por doble asesinato en San Lorenzo

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 2 de octubre de 2026

Un Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas condenó a 40 años de prisión a Edison Javier B. C. por el asesinato de dos personas ocurrido en un bar de San Lorenzo. La Fiscalía presentó las pruebas durante el juicio y los jueces determinaron que el procesado actuó como autor directo del doble crimen.

El hecho ocurrió el 3 de octubre de 2024, en un establecimiento ubicado en el sector de San José. Las dos víctimas recibieron varios disparos dentro del local y murieron debido a la gravedad de las heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Un testigo que presenció el ataque identificó a Edison Javier B. C. como la persona que realizó los disparos.

Un testigo identificó al atacante

Según el testimonio presentado durante el proceso, varias motocicletas llegaron al lugar del crimen. Edison Javier B. C. descendió de una de ellas. El testigo aseguró que lo reconoció y señaló que fue quien disparó contra las dos víctimas.

Después del doble asesinato, el ahora sentenciado permaneció prófugo durante varios meses. El Bloque de Búsqueda logró localizarlo y lo puso a órdenes de la autoridad competente. Así, el hombre pudo enfrentar el proceso penal por el asesinato de las dos personas.

Durante la audiencia de juicio, el fiscal que llevó la causa presentó varios elementos para sustentar la acusación. Entre ellos constó el informe médico-legal, que confirmó que las víctimas murieron de forma violenta por varios proyectiles de arma de fuego.

La Fiscalía también presentó los testimonios de los servidores policiales que realizaron el reconocimiento del lugar donde ocurrió el crimen. A ellos se sumaron los testimonios de los agentes que participaron en el levantamiento de los cadáveres en una casa de salud.

Otro elemento presentado durante el juicio fue el testimonio anticipado de una persona que presenció el ataque. Esta persona identificó al hombre que disparó y señaló como responsable a Edison Javier B. C., conocido con el alias de ‘Quemarancho’.

El sentenciado tenía otra condena

El caso también registra un antecedente judicial. Antes de este doble asesinato, Edison Javier B. C. cumplía una pena de 34 años de prisión por el delito de secuestro extorsivo con resultado de muerte. El hombre cumplía esa condena en el Centro de Privación de Libertad de Portoviejo.

Sin embargo, el sentenciado se fugó de ese centro penitenciario antes de cometer el doble crimen ocurrido en San Lorenzo.

Después de analizar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Tribunal de Garantías Penales declaró culpable a Edison Javier B. C. como autor directo del asesinato de las dos víctimas. Los jueces le impusieron una pena de 40 años de prisión.

La sentencia también establece una multa equivalente a 2 000 salarios básicos unificados del trabajador en general. Además, el Tribunal ordenó el pago de 100 000 dólares como reparación integral para los familiares de las víctimas.

Fiscalía procesó el caso por el delito de asesinato, previsto en el numeral 2 del artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La acusación también consideró la circunstancia agravante establecida en el numeral 5 del artículo 47 del mismo cuerpo legal.

#BoletínFGE | #Esmeraldas: Edison Javier B. C. recibió la máxima condena prevista en la Ley ecuatoriana por #Asesinato agravado. #FiscalíaEc demostró su responsabilidad en el crimen de 2 personas en #SanLorenzo.



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