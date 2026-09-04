Condenan a 2 años y 8 meses de cárcel a agresor de un agente de tránsito en Quito

Fecha de publicación: 4 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 4 de septiembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la Corte Provincial de Justicia de Pichincha determinó la responsabilidad de una persona por agredir a un Agente Civil de Tránsito en Quito.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2023, mientras el funcionario realizaba labores de control en el sector del IESS Quito Sur. La agresión le provocó una incapacidad de entre nueve y 30 días, además de una fisura craneal.

Corte Provincial impuso una pena de 2 años y 8 meses de prisión

Tras una primera resolución judicial, la AMT presentó un recurso de apelación. El proceso llegó a la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha.

El 31 de agosto de 2026, esa Sala determinó la responsabilidad por el delito de ataque o resistencia. La decisión estableció una pena de dos años y ocho meses de prisión.

Además, la resolución incluyó una multa equivalente a 10 salarios básicos unificados y una reparación integral de 2 000 dólares.

La AMT dio a conocer esta decisión judicial mediante un comunicado emitido el 4 de septiembre de 2026.

La AMT dice que defenderá a sus agentes

La Agencia Metropolitana de Tránsito señaló que el fallo reafirma su compromiso de defender de manera permanente a los Agentes Civiles de Tránsito.

Según la institución, estos funcionarios cumplen una función fundamental para la seguridad vial de Quito.

La AMT también indicó que respeta los derechos de la ciudadanía y sus reclamos legítimos. Sin embargo, sostuvo que ningún desacuerdo con un procedimiento justifica la violencia o el irrespeto contra los agentes.

El caso se originó por la agresión física que sufrió el funcionario mientras cumplía sus labores de control en el sector del IESS Quito Sur, en agosto de 2023.

📢 #Comunicado |



💻 Tras la agresión física a un Agente Civil de Tránsito, y ante la apelación de la AMT, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, estableció una pena de 2 años y 8 meses para los responsables.



🗒️ En la AMT, así como combatimos la corrupción, defendemos a… pic.twitter.com/PwaOvunuGY — AMTQuito (@AMT_Quito) September 4, 2026

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