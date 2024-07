Familiares y amigos de Pamela Ati realizaron un plantón frente al Ministerio de Defensa para recordar un mes de su muerte.

Pamela Ati fue una subteniente del Ejército encontrada sin vida, en su habitación del Cuartel de la Brigada Militar 19 Napo, el 29 de junio de 2024.

En un primer comunicado sobre el caso, el Ejército señaló que Pamela Ati habría muerto por asfixia.

Sin embargo, las revelaciones de la autopsia y el parte policial revelaron otras cosas.

Los primeros hallazgos de la Fiscalía llevaron a investigar el caso como femicidio, pues la autopsia de la militar mostró violencia extrema, física y sexual.

En un inicio, la Fiscalía logró vincular a cuatro militares al caso y pidió prisión preventiva para los mismos.

Sin embargo, una jueza de Orellana les dio medidas sustitutivas, pero la defensa de la familia de Pamela Ati apeló y logró la prisión preventiva de los cuatro.

Caso Pamela Ati: la exigencia de la familia en el plantón por el mes de su muerte

Familiares y amigos de Pamela Ati piden que se haga justicia. Foto: API.

A un mes de la muerte de la militar, su padre, Luis Ati, exige que se haga justicia, acompañado de militares, amigos y organizaciones por los derechos de las mujeres.

En el plantón realizado la mañana de este lunes 29 de julio, también se hicieron presentes familiares y amigos de María Belén Bernal y otras víctimas de femicidio.

“Pedimos justicia por mi hija. Ha sido un mes y no sé cómo han pasado los días y las noches. Un mes que ya no me escribe mi preciosa niña. Le han quitado la vida a un padre”, declaró entre llanto Luis Ati.

Fotografía de María Belén Bernal y otras víctimas de femicidio fueron colocadas en el plantón. Foto: API

Caso Pamela Ati: Fiscalía tiene fecha para la vinculación de dos militares más

Avanzadas las investigaciones, la Fiscalía logró vincular a dos militares más: el subteniente Luis F. y la capitán María V..

Ellos se suman a los cuatro vinculados anteriormente: Xavier P., Freddy Q., Jhon M. y Ángel J.; de los cuatro, el único que no presentó registros de violencia en su cuerpo fue Freddy Q.

Luis F., militar que habría testificado que no fue a la fiesta, pero se enviaba mensajes con Pamela Ati el día de los acontecimientos y María V., capitán que habría encontrado el cadaver de la subteniente.

La audiencia de vinculación de estos dos militares se realizará este martes 30 de julio, a las 14:00.