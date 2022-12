En caso Juliana Campoverde, la Fiscalía revisa cumplimiento de sentencia

La Fiscalía informó de la revisión del cumplimiento de las medidas reparatorias dentro de la sentencia del caso Juliana Campoverde. Foto: Twitter Fiscalía

Redacción Elcomercio.com

El caso Juliana Campoverde se revisa por autoridades judiciales. Este martes, 27 de diciembre de 2022, se cumple audiencia en el Complejo Judicial norte de Quito.

Según información compartida por la Fiscalía, a través de Twitter, se instaló la audiencia de revisión de cumplimiento de medidas de reparación dictadas contra el pastor Jhonatan Carrillo dentro del delito de secuestro con muerte de Juliana Campoverde.

En la sentencia en contra de Carrillo del 17 de julio de 2019 y ratificada el 13 de marzo de 2020, se le dictaminó 25 años de prisión por el secuestro y muerte de Juliana Campoverde en 2012.

Dentro del fallo también se estipula la orden de clausura de la iglesia Oasis de Esperanza, ubicada en el sur de Quito, pues en este lugar Juliana participaba en el coro y el victimario ejercía como su líder.

En la resolución, el Tribunal, dispuso al Ministerio del Interior la búsqueda indefinida de los restos de la joven y ordenó que se implemente un plan de recompensas en Quito para recopilar datos que ayuden a dar con su paradero.

Desaparición de Juliana Campoverde

En una mañana como la de este domingo 7 de julio del 2019, Juliana Campoverde salió de su casa junto a su madre, Elizabeth Rodríguez, para ir a trabajar en el local de productos naturistas que tenía.

Ambas se despidieron en la avenida Mariscal Sucre y Ajaví y nunca más pudieron abrazarse. A Rodríguez se le quiebra la voz al recordar a la muchacha, quien nació el 21 de agosto de 1993 y no pasó su cumpleaños 19 con su familia.

"Siempre fue una niña muy cariñosa conmigo. No se merecía esto. A Juliana tienen que devolvérmela el Estado y las iglesias evangélicas que se burlaron de mi dolor. Yo no voy a permitir que el caso de mi hija quede en la impunidad ni tampoco voy a dejar de buscarla", dijo la mujer esta mañana, durante un plantón que se realizó en la Plaza Grande, en el Centro Histórico de Quito, para recordar el séptimo aniversario de su desaparición. Se refería a Jonathan C., un pastor evangélico que enfrenta un juicio por la desaparición y muerte de la joven que tenía 18 años cuando se perdió su rastro.

