El caso por el asesinato del periodista Xavier Ramos avanza con prisión preventiva

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La mañana de este martes 6 de enero de 2026, la justicia dictó prisión preventiva para Dixon Jony B. C., señalado como presunto responsable del asesinato del periodista Xavier Ramos, ocurrido en Guayaquil el 21 de agosto de 2025.

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Prisión preventiva por el asesinato del periodista Xavier Ramos

La Fiscalía informó que, con base en los elementos de convicción presentados, un juez ordenó prisión preventiva contra Dixon Jony B. C.

El procesado enfrenta cargos por el supuesto delito de robo con resultado de muerte en el caso del asesinato del periodista Xavier Ramos, registrado en Guayaquil en agosto de 2025.

Captura del presunto responsable en Guayaquil

El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la captura del presunto responsable la noche del domingo 4 de enero de 2026, mediante una publicación en su cuenta de X.

Según indicó, la Policía Nacional detuvo en Guayaquil a Dixon Jony B. C., quien contaba con una orden de captura vigente.

Reimberg señaló que la detención se ejecutó luego de varias labores de investigación y seguimiento. Tras la aprehensión, las autoridades pusieron al implicado a órdenes de la justicia para enfrentar el proceso judicial correspondiente.

El ministro reiteró la política gubernamental de “cero impunidad” frente a delitos de alto impacto.

#ATENCIÓN | #Guayas: con base en los elementos de convicción presentados por #FiscalíaEc, Juez dicta prisión preventiva para Dixon Jony B. C., procesado por el #RoboConResultadoDeMuerte perpetrado contra el periodista Xavier R. en #Guayaquil, en agosto de 2025. pic.twitter.com/rnwdTZiFoZ — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) January 6, 2026

Investigación policial tras el crimen del comunicador

La Policía Nacional realizó la detención luego de reunir indicios durante varias pesquisas. Las investigaciones permitieron ubicar a Dixon Jony B. C., requerido por la justicia por su supuesta participación en el asesinato del periodista.

Luego de la captura, los agentes trasladaron al sospechoso ante las autoridades competentes, donde se inició el proceso judicial en su contra.

El Ministerio del Interior no difundió detalles adicionales sobre las circunstancias específicas de la detención, pero confirmó que las unidades investigativas mantienen seguimiento permanente al caso.

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El asesinato de Xavier Ramos en La Alborada

Xavier Ramos, periodista de Guayaquil, apareció sin vida en su vivienda ubicada en la ciudadela La Alborada, en el norte de la ciudad, el jueves 21 de agosto de 2025. Tras la alerta, personal policial acudió al inmueble para ejecutar las primeras pericias.

El mayor de Policía, Gino Sánchez, informó que el cuerpo correspondía a un hombre de 47 años y presentaba heridas causadas por un arma blanca.

La Policía y la Fiscalía acordonaron el lugar y recolectaron indicios para establecer las causas de la muerte, además de disponer la revisión de cámaras de seguridad del sector.

Ramos no acudió a su lugar de trabajo ese día. Ante su ausencia, compañeros del medio de comunicación se dirigieron a su domicilio y encontraron la escena. Posteriormente, el Gobierno expresó sus condolencias mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Gremios periodísticos condenaron el crimen y exigieron mayores garantías de seguridad para el ejercicio de la prensa. El asesinato de Xavier Ramos se convirtió en el segundo caso de este tipo en Ecuador en 2025, luego del homicidio del comunicador Patricio Aguilar en marzo, en Quinindé, provincia de Esmeraldas.