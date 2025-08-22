Xavier Ramos, periodista que colaboraba en El universo, fue asesinado y su cuerpo, encontrado con heridas de arma blanca en su propia casa.

El crimen conmociona a Guayaquil y a los gremios de periodistas

La alerta de su entorno más cercano se encendió cuando Xavier no acudió a trabajar como todos los días, por lo que trataron de ubicarlo sin éxito.

Cuando lo buscaron en su casa, lo hallaron muerto con heridas de arma blanca, aparentemente de una tijera.

La Policía realizó el levantamiento del cuerpo y las indagaciones correspondientes para dar con los responsables de la muerte. Se revisan videos de cámaras de videovigilancia para conseguir algún indicio.

El crimen conmocionó a la comunidad y sobre todo a los gremios periodísticos. Fundamedios y la unión Nacional de Periodistas (UNP) lamentaron la muerte de Ramos y exigieron a las autoridades dar con los responsables.

A través de una nota de condolencias, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia lamentó el fallecimiento de Xavier Ramos, periodista de diario El Universo, en Guayaquil.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia expresa sus sentidas condolencias. pic.twitter.com/r4IduMcXhV — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) August 22, 2025

¿Quién era Xavier Ramos?

Xavier Alberto Ramos Pereira fue un periodista de 20 años de trayectoria en Ecuador. Trabajó en Diario EL COMERCIO en Guayaquil en sus primeros años como periodista y luego llegó a El Universo, en donde trabajó hasta el 20 de agosto.

Xavier se formó como periodista con mención en Cultura en la Universidad Católica de Guayaquil.

Como periodista cubrió temas de Política, Investigación, Ciudad e incluso fue corresponsal en Manabí, en donde cubrió las actividades de la Asamblea en Montecristi.

Sus amigos lo recuerdan como un gran ser humano y lamentan la pérdida de su vida y de su pluma. Así mismo, exigen a las autoridades que se dé con los responsable y se haga justicia.

Se fue uno de los Mosqueteros de @eluniversocom. Gracias Xavier Ramos por haberte comportado como un hermano. Que Dios te recoja en sus brazos y se encargue de hacer justicia. 🕊🕊🕊🕊 pic.twitter.com/wHRQyXDXwN — RobertoEspinozaMogro (@REspinozaMogro) August 22, 2025

