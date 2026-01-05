Capturan a presunto sospechoso del asesinato del periodista Xavier Ramos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El ministro del Interior, John Reimberg, informó la captura del presunto asesino del periodista Xavier Ramos. Lo anunció la noche del domingo 4 de enero de 2025 en su cuenta de X, donde confirmó que la Policía Nacional detuvo en Guayaquil a Dixon Jony B. C., señalado como el autor del crimen ocurrido el 21 de agosto de 2025.

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Según Reimberg, el sospechoso tenía una orden de captura vigente. La Policía ejecutó la detención tras varias labores de investigación y seguimiento. Luego de la aprehensión, las autoridades pusieron al implicado a órdenes de la justicia para que afronte el proceso judicial correspondiente. El ministro señaló que el Gobierno mantiene su política de “cero impunidad” y aseguró que continuará con las acciones para esclarecer delitos de alto impacto.

La captura del sospechoso de acabar con la vida de Xavier Ramos

La Policía Nacional realizó la detención en la ciudad de Guayaquil, luego de reunir indicios durante varias pesquisas. Las investigaciones permitieron ubicar a Dixon Jony B. C., quien figuraba como requerido por la justicia por su presunta participación en el asesinato del periodista.

Tras la aprehensión, los agentes trasladaron al sospechoso ante las autoridades competentes. Allí iniciará el proceso judicial en su contra, conforme a la ley. El Ministerio del Interior no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias específicas de la captura, pero reiteró que el caso se mantiene bajo seguimiento de las unidades investigativas.

Las autoridades recalcaron que este resultado responde a un trabajo coordinado de la Policía. El Gobierno insistió en que continuará con los operativos para combatir la violencia y llevar ante la justicia a los responsables de crímenes, en especial aquellos que afectan a la libertad de prensa.

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CAPTURADO PRESUNTO ASESINO DEL PERIODISTA XAVIER RAMOS.



Esta tarde en Guayaquil, la Policía Nacional detuvo a Dixon Jony B. C., involucrado en el asesinato del periodista Xavier Ramos, el 21 de agosto de 2025. El presunto autor del hecho tenía orden de captura en su… pic.twitter.com/PMreeUNR8L — John Reimberg (@JohnReimberg) January 5, 2026

El crimen de Xavier Ramos y la reacción oficial

Xavier Ramos, periodista de Guayaquil, fue hallado sin vida en su vivienda el jueves 21 de agosto de 2025. El inmueble se ubica en la ciudadela La Alborada, en el norte de la urbe porteña. Tras la alerta, personal policial acudió al sitio para iniciar las pericias.

El mayor de Policía, Gino Sánchez, informó que el cuerpo correspondía a un hombre de 47 años y presentaba heridas causadas por un arma blanca. La Policía y la Fiscalía cercaron el lugar y recolectaron indicios para establecer las causas de la muerte. Como parte de las diligencias, las autoridades anunciaron la revisión de las cámaras de seguridad del sector.

Ramos no acudió a su lugar de trabajo ese día. Ante su ausencia, compañeros del medio de comunicación se dirigieron a su vivienda y encontraron la escena. Posteriormente, el Gobierno se pronunció mediante un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, en el que expresó sus condolencias por el fallecimiento del periodista.

Gremios de periodistas condenaron el crimen y exigieron mayores garantías de seguridad. Este caso se convirtió en el segundo asesinato de un periodista en Ecuador en 2025. En marzo de ese año, desconocidos asesinaron al comunicador Patricio Aguilar en Quinindé, provincia de Esmeraldas.

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