Xavier Ramos, periodista de Guayaquil, fue encontrado muerto en su vivienda este jueves 21 de agosto de 2025. La Policía acudió al sitio para iniciar con las pericias.

Esto se sabe sobre el periodista de Guayaquil que fue encontrado muerto en su vivienda

La Policía encontró al periodista de Guayaquil, Xavier Ramos, muerto en el interior de su vivienda, ubicada en la ciudadela La Alborada, en el norte de la urbe porteña.

El mayor de Policía, Gino Sánchez, informó que se encontró el cuerpo de un hombre de 47 años con “heridas producidas por un arma blanca”.

La Policía y la Fiscalía cercaron el lugar y, hasta esta noche, recaban los indicios para iniciar con las investigaciones que determinen las causas de la muerte.

Las autoridades revisarán las cámaras de seguridad del sector, como parte de las investigaciones.

Xavier Ramos no acudió a trabajar hoy en el medio de comunicación y sus compañeros acudieron a la vivienda en su búsqueda.

El Gobierno se pronunció sobre la muerte de Xavier Ramos, periodista de Guayaquil

A través de una nota de condolencias, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia lamentó el fallecimiento de Xavier Ramos, periodista de diario El Universo, en Guayaquil.

La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia expresa sus sentidas condolencias.

En marzo de este año, se registró el asesinato del periodista de Esmeraldas, Patricio Aguilar.