La Policía capturó al más buscado de Esmeraldas este jueves 21 de agosto de 2025. El detenido intentaba suplantar una identidad falsa.

La captura del más buscado de Esmeraldas por la Policía

La Policía capturó al más buscado de Esmeraldas este jueves.

Michael C., es el primer más buscado de Esmeraldas y fue capturado en Jaramijó, Manabí, tras labores investigativas.

El ciudadano es procesado por el delito de asesinato, con boletas de captura vigentes, una de ellas con alerta de Interpol.

El detenido intentaba suplantar una identidad falsa; sin embargo, tras pericias biométricas y papiloscópicas se confirmó su verdadera identidad.

28 personas fueron aprehendidas por la Policía en el operativo Apolo 21

La Policía ejecutó la operación Apolo 21, en Portoviejo, Manabí, donde se realizaron 35 allanamientos que permitieron la aprehensión de 28 sujetos.

Los delitos que se investigan son: asesinato, robo de vehículos, extorsión, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.

Además, la Policía detuvo a cuatro personas, detenidas por boletas judiciales y otros ilícitos.

Entre los indicios se incautaron: 11 armas de fuego (2 fusiles), 197 cartuchos y 11 alimentadoras.

Además, 12 557 gramos de sustancias sujetas a fiscalización, 12 tacos de dinamita, 13 terminales móviles, 3 motocicletas recuperadas y 9 aprehendidas, 4 vehículos recuperados y 2 aprehendidos.