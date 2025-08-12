La Policía Nacional se incautó de más de media tonelada de droga durante un operativo ejecutado en la provincia de Carchi, este martes 12 de agosto de 2025.

Más noticias

Policía decomisó millonario cargamento de droga en Carchi

La Policía Nacional del Ecuador, a través de la Jefatura de Investigación Antidrogas, ejecutó con éxito la operación ‘Plateado‘, en el sector de La Paz, en Carchi.

Como resultado de la intervención se incautó de 550 000 gramos de cocaína. La droga se encontraba en un doble fondo de un vehículo pesado. La mercancía estaba dividida en 550 bloques tipo ladrillo.

Las autoridades determinaron que la droga tenía un valor de 1 251 250 dólares en el mercado nacional. De llegar a Estados Unidos, su precio se multiplicaba hasta los 16 500 000 dólares. Mientras que alcanzaría los 25 712 500 si la mercancía se comercializaba en Europa.

Una persona fue detenida en el operativo antidrogas

Una persona fue aprehendida en el operativo. La Policía lo identificó como Marcos A.. El hombre fue puesto a órdenes de las autoridades competentes.

Además, se decomisaron el tráiler carguero y un celular, como indicios

Con esta acción, la Policía Nacional logró afectar significativamente la economía de las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de droga.

#ATENCIÓN



INCAUTAMOS MÁS DE MEDIA TONELADA DE COCAÍNA EN EL CARCHI, VALORADA EN MÁS DE 25 MILLONES DE DÓLARES EN #EUROPA#PolicíaEcuador ejecutó la operación en el sector La Paz, #Carchi, logrando la aprehensión en flagrancia de un sujeto que transportaba 550 bloques tipo… pic.twitter.com/QCRVZKtR8k — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) August 13, 2025

Más operativos: Policía aprehendió a 101 personas en Guayas

Los uniformados implementaron 154 operativos en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón durante el feriado del 10 de Agosto.

Según detallaron las autoridades, entre el 8 y 11 de agosto de 2025, se ejecutaron varios operativos de Control de Armas, Municiones y Explosivos (Camex) en la provincia.

En total, se aprehendieron a 101 personas por algunos delitos como extorsión, robo a mano armada, tráfico de droga y tenencia ilegal de armas de fuego.

Se recuperaron 38 vehículos reportados como robados, la retención de otros 33 con fines investigativos y la incautación de 31 armas de fuego.

Juan Carlos Soria, comandante de la Policía de la Zona 8, resaltó las acciones realizadas en los distritos Sur y Durán, en donde se aprehendieron a 22 sospechosos que tenían varias armas de fuego y un vehículo con blindaje tipo cinco.

Te recomendamos