En un esfuerzo por reforzar la seguridad ciudadana y combatir frontalmente al crimen organizado, la Policía Nacional desplegó el operativo Apolo 3 con intervenciones simultáneas en los distritos Playas y Daule, pertenecientes a la Subzona Guayas.

La Policía informó, este viernes, 15 de agosto de 2025, que el operativo se enmarca dentro de las acciones estratégicas de alto impacto desarrolladas por las unidades policiales, con el objetivo de neutralizar a los grupos armados organizados.

Según información oficial, las intervenciones están dirigidas a contrarrestar delitos como la extorsión, el porte y tenencia ilegal de armas de fuego y explosivos, el tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, así como también el tráfico ilegal de hidrocarburos y el robo de vehículos.

En uno de los allanamientos, los efectivos encontraron un altar de la Santa Muerte, con velas encendidas.

Las acciones en el operativo

Las acciones policiales incluyen allanamientos, patrullajes preventivos, control de armas, verificación de antecedentes penales y operativos de inteligencia en sectores considerados críticos.

Aunque no se han detallado cifras específicas de detenidos o evidencias decomisadas, la institución señaló que el despliegue de efectivos forma parte de un trabajo coordinado y sostenido para recuperar espacios tomados por la delincuencia organizada.

Guayas es una de las más afectadas por el incremento de la violencia y delitos conexos con el narcotráfico y otras economías ilegales.

