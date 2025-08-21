El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) desarrolló la audiencia de justicia indígena contra los policías que fueron retenidos por supuestamente atentar contra la vida del expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, desde la tarde de este jueves 21 de agosto de 2025.

La audiencia de justicia indígena contra los policías retenidos en Cotopaxi

Pasadas las 16:00, de este jueves 21 de agosto, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) indicó que inició la audiencia de justicia indígena contra los policías retenidos por supuestamente atentar contra la vida de Leonidas Iza.

“Damos inicio a la audiencia comunitaria de justicia indígena, espacio en donde se dará a conocer la constante infiltración de parte del Estado al Movimiento Indígena del Ecuador“, señalaron.

En redes sociales, el movimiento indígena difunde la frase “Leonidas Somos Todos”.

La Fiscalía informó que los policías retenidos realizaban labores de inteligencia en Toacaso, Cotopaxi.

La audiencia se desarrolla horas después de que la Policía interpusiera una denuncia contra Leonidas Iza y otros dirigentes indígenas por supuesto secuestro de los policías.

Intervención de Leonidas Iza

El expresidente de la Conaie, Leonidas Iza, intervino en la audiencia de justicia indígena contra los policías retenidos.

Iza ratificó que se trata de una persecución política perpetrada desde el Ministerio del Interior.

Llamó a “fortalecer las guardias comunitarias para ayudar haciendo el trabajo a la Policía que no están haciendo o porque están infiltrados o no hay capacidad”.

“Vamos a enseñarle a Daniel Noboa que vamos a cuidar los territorios”, señaló.

Iza pidió a las autoridades de la audiencia que se sancione a los policías y agregó que la justicia indígena no solo es ortiga, sino que existe investigación.

Familiares de policías

Los dirigentes de la audiencia dieron la palabra a los familiares de los policías, pero solo una persona se acercó.

Una mujer, familiar de uno de los policías, pidió con lágrimas que dejen libre al uniformado porque solo cumplía con su trabajo.

Intervención de líderes indígenas comunitarios

Los líderes indígenas de las comunidades de base también tomaron la palabra para rechazar las acciones en contra de Leonidas Iza.

Varios se pronunciaron para que en la resolución se incluya la declaración de persona no grata al presidente Daniel Noboa e insistieron que se trata de una persecución.

Una de las dirigentes cuestionó la falta de presencia de la Conaie y la Ecuarunari.

Intervención de los policías sometidos a la justicia indígena

El dirigente de la audiencia señaló que los tres policías son culpables de infringir e invadir el territorio de los pueblos indígena.

Llamó a intervenir a los policías retenidos que digan que Iza no les secuestró y que no tenían documentos de autorización de la Fiscalía, ninguna orden judicial.

Kevin G., el primer policía procesado, dijo que no estaban secuestrados, solo llegaron a cumplir disposiciones y tampoco tienen un documento de la Fiscalía, solo recibieron instrucciones.

“Le pido disculpas por ingresar al territorio indígena, señor Leonidas Iza, desconocíamos que era una comunidad organizada, no vinimos con la intención de hacerle daño a usted”, señaló.

Bryan D., el segundo policía, también se disculpó con todos y confirmó que no tenían orden judicial.

Además, dijo que se comprometen a levantar la denuncia por el supuesto secuestro, que no fue así.

Carlos U., el tercer policía, hizo lo mismo, insistió que no sabían que estaba prohibido ingresar a las comunidades.

Respuesta de Leonidas Iza

Para cerrar, Iza señaló que el proceso no acaba en la audiencia porque es un problema de infiltración del Estado.

De forma individual, dijo que acepta las disculpas, pero, seguramente, seguirá la persecución a nivel institucional, por parte del Estado, con Daniel Noboa a la cabeza.

Iza agregó que en la audiencia de habeas corpus debe quedar claro que se debe visibilizar la persecución del Estado.

Esto, porque después vendrá la retaliación contra los indígenas y contra los policías que no cumplieron con su trabajo.

“Que en la resolución quede que los señores (policías) no pueden ser perjudicados porque hablaron en la audiencia comunitaria”, agregó Iza.

El expresidente de la Conaie también se disculpó con los policías por cualquier inconveniente.

Resoluciones del Tribunal de justicia indígena

